ОФИЦИАЛНО: Нетаняху обяви, че Израел си е върнал тялото и на последния заложник

Израел е успял да върне всички израелски заложници, държани в Ивицата Газа, след като беше идентифицирано тялото на последния от тях – Ран Гвили, съобщи премиерът Бенямин Нетаняху.
Изявлението дойде малко след като Израелските сили за отбрана обявиха, че са установили самоличността на останките на Гвили – полицай, убит по време на нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
По думите му операцията по издирване и идентифициране на заложниците е резултат от дългосрочни усилия на армията, разузнавателните служби и държавните институции.
Нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при което бяха убити и отвлечени стотици хора, постави началото на най-тежката ескалация в региона от десетилетия, като съдбата на заложниците се превърна в един от най-чувствителните и болезнени въпроси за израелското общество.
