Европейският съюз предприе решителна стъпка към окончателна енергийна независимост от Москва. Днес 27-те държави членки на ЕС официално приеха новия регламент, който регламентира постепенното спиране на вноса на руски газ в рамките на Съюза. Решението обхваща както доставките по тръбопроводи, така и вноса на втечнен природен газ (LNG).

Новите правила са структурирани така, че да ограничат икономическия шок. Забраната ще започне да се прилага шест седмици след официалното влизане в сила на регламента, като за съществуващите дългосрочни договори е предвиден специален преходен период. Този поетапен подход има за цел да ограничи негативното въздействие върху цените и енергийните пазари в Европа.

Крайните срокове за пълното преустановяване на доставките вече са фиксирани. Пълна забрана за вноса на втечнен природен газ (LNG) ще влезе в сила от началото на 2027 г. Що се отнася до газа, пренасян по тръбопроводи, ограничението става абсолютно от есента на 2027 г.

Ключов момент в новата регулация е стриктният контрол на произхода. Преди да бъде разрешен внос на газ на територията на Съюза, страните от ЕС ще бъдат задължени да извършват щателна проверка на държавата, в която е произведено горивото.

Брюксел въвежда и драстични финансови санкции за неспазване на новите правила. Физическите лица, които нарушат ембаргото, са заплашени от глоби в размер на най-малко 2,5 милиона евро. За компаниите санкциите са още по-сериозни – минимум 40 милиона евро, най-малко 3,5% от общия годишен оборот на компанията в световен мащаб или 300% от прогнозния оборот от съответните транзакции.

Държавите членки имат кратък срок за подготовка. До 1 март 2026 г. страните от ЕС трябва да подготвят и представят национални планове за диверсификация на доставките на газ. В тях трябва да бъдат идентифицирани и потенциалните предизвикателства при заместването на руското синьо гориво. За да се гарантира прозрачност, компаниите ще бъдат задължени да уведомят властите и Европейската комисия за всички останали действащи договори за руски газ. Аналогично изискване за представяне на планове за диверсификация важи и за държавите от ЕС, които все още внасят руски петрол.