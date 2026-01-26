НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Официално: Грипна епидемия и онлайн обучение в Пловдив до края на другата седмица

          26 януари 2026 | 15:09
          Грипна епидемия беше обявена в Пловдив, след като здравните власти отчетоха рязко нарастване на заболелите от грип и остри респираторни инфекции. В резултат на това учениците преминават в онлайн обучение от 28 януари до 6 февруари включително.

          Рязък скок на заболеваемостта

          Причината за въвеждането на извънредната мярка е драстичният ръст на случаите – от 150 на 10 000 души население през миналата седмица до 225 на 10 000 в момента.
          За област Пловдив епидемичният праг е 210 болни на 10 000 души, който вече е надхвърлен.

          Ограничителни мерки в здравната система

          С обявяването на епидемията се преустановяват свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и плановите имунизации. Целта е да се ограничи разпространението на вирусите, особено сред рисковите групи.

          Здравните власти призовават гражданите да спазват добра лична хигиена, да избягват струпвания на хора и при първи симптоми да ограничат контактите си, за да се овладее разпространението на инфекцията.

