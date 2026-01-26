Официално: Грипна епидемия и онлайн обучение в Пловдив до края на другата седмица

Грипна епидемия беше обявена в Пловдив, след като здравните власти отчетоха рязко нарастване на заболелите от грип и остри респираторни инфекции. В резултат на това учениците преминават в онлайн обучение от 28 януари до 6 февруари включително.

Рязък скок на заболеваемостта

Причината за въвеждането на извънредната мярка е драстичният ръст на случаите – от 150 на 10 000 души население през миналата седмица до 225 на 10 000 в момента.

За област Пловдив епидемичният праг е 210 болни на 10 000 души, който вече е надхвърлен.

Ограничителни мерки в здравната система

С обявяването на епидемията се преустановяват свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и плановите имунизации. Целта е да се ограничи разпространението на вирусите, особено сред рисковите групи.

Здравните власти призовават гражданите да спазват добра лична хигиена, да избягват струпвания на хора и при първи симптоми да ограничат контактите си, за да се овладее разпространението на инфекцията.