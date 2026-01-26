НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ограничено движение през прохода Предела за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж

          26 януари 2026 | 21:11 210
          Снимка: REUTERS / Amel Emric
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ограничено е движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета поради обилен снеговалеж и извършващо се снегопочистване.

          - Реклама -

          Движението се регулира от „Пътна полиция“.

          Информацията беше съобщена от Агенция Пътна инфраструктура. От агенцията уточняват, че на официалния ѝ сайт шофьорите могат да следят всички актуални промени в пътната обстановка.

          Ограничено е движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета поради обилен снеговалеж и извършващо се снегопочистване.

          - Реклама -

          Движението се регулира от „Пътна полиция“.

          Информацията беше съобщена от Агенция Пътна инфраструктура. От агенцията уточняват, че на официалния ѝ сайт шофьорите могат да следят всички актуални промени в пътната обстановка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова обяви: Графикът за консултациите за служебен кабинет ще бъде готов утре

          Красимир Попов -
          Графикът за срещите е почти готов и ще бъде оповестен буквално в рамките на утрешния ден. Утре съм поканила председателя на Народното събрание г-жа...
          Политика

          Габриел Вълков: Зли сили искат изборните правила да се сменят преди изборите

          Златина Петкова -
          "Има огромен натиск да се регистрира цялата група на БСП, за да има кворум и да се осъществят промените в Изборния кодекс." Това каза народният...
          Политика

          Доц. Наталия Киселова: Служебният премиер ще е някой от ръководството на Сметната палата, омбудсманът или заместникът му

          Златина Петкова -
          "Трябва да изключим Рая Назарян като евентуален служебен премиер, защото ако стане такъв, то тя не може да се кандидатира за депутат на следващите...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions