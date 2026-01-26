Ограничено движение през прохода Предела за тежкотоварни автомобили заради снеговалеж

26 януари 2026 | 21:11
Ограничено е движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета поради обилен снеговалеж и извършващо се снегопочистване.
Движението се регулира от „Пътна полиция“.
Информацията беше съобщена от Агенция Пътна инфраструктура. От агенцията уточняват, че на официалния ѝ сайт шофьорите могат да следят всички актуални промени в пътната обстановка.
