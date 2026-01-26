НА ЖИВО
          Онлайн търговията: В България над една пета от компаниите оперират изцяло в Интернет

          26 януари 2026 | 14:09
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Онлайн търговията в България, Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия продължи да расте през 2025 г., но с ясно изразени разлики между отделните пазари.

          Това показват резултатите от регионалното изследване „Състояние на електронната търговия 2025“, проведено в периода септември – ноември 2025 г. от Balkan eCommerce Summit, което анализира реалното състояние на онлайн бизнеса в пет балкански държави и очертава очакванията за развитие през 2026 г.

          Над 59% от компаниите в региона отчитат ръст на онлайн продажбите.

          Но темпът и зрелостта на пазара се различават съществено, като в България и Румъния делът на бизнесите е с ръст над 20% е по-висок, което говори за активна фаза на развитие и наваксване.

          В Хърватия и Гърция по-голяма част от компаниите отчитат по-умерен ръст или стабилни резултати, характерни за по-консервативен и устойчив модел на развитие. Унгария заема междинна позиция с ясно изразен многоканален подход, показват данните от проучването.

          В България и Румъния над една пета от компаниите оперират изцяло онлайн.
          Това поставя пазарите в различни стартови позиции за растеж през 2026 г., отчита изследването на Balkan eCommerce Summit.

          Сходна картина се наблюдава и при мобилните стратегии.

          В България и Румъния делът на компаниите, които инвестират в мобилни приложения или по-напреднали мобилни решения, е по-висок.

          Докато в Хърватия и Гърция над 75% от бизнесите разчитат единствено на мобилно оптимизиран уебсайт. Това ясно показва различна степен на готовност за развитие на мобилното потребителско преживяване, а това ще бъде ключов фактор за конкурентоспособност през следващите години, посочват Balkan eCommerce Summit.

          Изненадващо за мнозина е, че в държави с отворени пазари и общ европейски контекст над 40% от eCommerce бизнесите все още не продават извън националния си пазар, което поставя под въпрос реалната им готовност за международна експанзия.

          Привличането на клиенти и маркетингът се счита като водещо предизвикателство за всички регионални пазари.

          Между 55% и 65% от компаниите във всяка от петте държави посочват именно това като основна бариера за растеж, следвано от логистиката и управлението на поръчките, особено при бизнесите с по-големи обеми.

          Погледът към 2026 г. показва сходна посока, но различна скорост.

          В Хърватия и Гърция над две трети от компаниите планират фокус върху вътрешния пазар, докато в България, Румъния и Унгария делът на бизнесите, които обмислят международна експанзия, е осезаемо по-висок, особено сред компаниите с по-утвърдени процеси и по-голям оборот.

          „Данните ясно показват, че регионът не се движи с една скорост. През 2026 г. успехът няма да зависи от това в коя държава оперира бизнесът, а от това доколко добре използва маркетинга, автоматизацията и данните за вземане на решения“, коментира Никола Илчев, ръководител на изследването и организатор на Balkan eCommerce Summit.

          Изследването „Състояние на електронната търговия 2025“ обхваща пет балкански държави и анализира ключови показатели за растеж, дигитална зрялост и планове за развитие.

