Опит за атака с взривно устройство пред полицейско управление в Диарбекир, задържани са 13 души

Опит за нападение с импровизирано взривно устройство пред полицейското управление в Диарбекир, в югоизточната част на Турция, е довел до мащабна операция по сигурността и задържането на 13 заподозрени.

Според губернаторската администрация късно в неделя импровизирано взривно устройство е било хвърлено на пътя в близост до обществения вход на основната сграда на полицейското управление. Няма данни за пострадали хора или за нанесени материални щети.

Първоначалната информация сочи, че атаката е извършена от двама маскирани извършители, които са избягали по съседни улици. На мястото са били изпратени екипи за обезвреждане на взривни устройства, които са извършили оглед и са установили, че устройството не е причинило разрушения.

„Нашите сили за сигурност работят по установяването и задържането на извършителите“, се казва в официалното съобщение на властите.

Прокуратурата в Диарбекир е започнала разследване и е издала заповеди за задържане на общо 16 заподозрени. До момента антитерористичните служби са задържали 13 души, а издирването на останалите трима продължава.

Към този момент никоя групировка не е поела отговорност за опита за нападение.