      понеделник, 26.01.26
          Начало Европа Инциденти

          Опит за атака с взривно устройство пред полицейско управление в Диарбекир, задържани са 13 души

          26 януари 2026 | 21:57 200
          Снимка: AP
          Красимир Попов
          Сподели
          Опит за нападение с импровизирано взривно устройство пред полицейското управление в Диарбекир, в югоизточната част на Турция, е довел до мащабна операция по сигурността и задържането на 13 заподозрени.

          Според губернаторската администрация късно в неделя импровизирано взривно устройство е било хвърлено на пътя в близост до обществения вход на основната сграда на полицейското управление. Няма данни за пострадали хора или за нанесени материални щети.

          Първоначалната информация сочи, че атаката е извършена от двама маскирани извършители, които са избягали по съседни улици. На мястото са били изпратени екипи за обезвреждане на взривни устройства, които са извършили оглед и са установили, че устройството не е причинило разрушения.

          „Нашите сили за сигурност работят по установяването и задържането на извършителите“, се казва в официалното съобщение на властите.

          Прокуратурата в Диарбекир е започнала разследване и е издала заповеди за задържане на общо 16 заподозрени. До момента антитерористичните служби са задържали 13 души, а издирването на останалите трима продължава.

          Към този момент никоя групировка не е поела отговорност за опита за нападение.

