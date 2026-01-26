Организират протест срещу членството на България в Съвета за мир

На 27 януари 2026 г. от 18:00 ч., пред новата сграда на Народното събрание, ще се проведе граждански протест срещу участието на България в новообразувания т.нар. Съвет за мир, основан от американския президент Доналд Тръмп.

Организаторите от „Палестина за България“ посочват, че „много от потвърдилите участие в този формат лидери са обвинени във военни престъпления.„

Срещу част от тях има издадени заповеди за арест от Международния наказателен съд, отчитат те.

Организаторите настояват, че „България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа“.

„Настояваме Народното събрание да отхвърли ратификацията на този договор, а министър-председателят в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си“, пишат от „Палестина за България“, след като Росен Желязков подписа документ пред Тръмп на Световния икономически форум в Давос.

Външният ни министър в оставка Георг Георгиев вече обяви, че смята да се отложи за неопределено време ратификацията на договора за Съвета за мир в Народното събрание.

