      понеделник, 26.01.26
          Осъдиха 16-годишен тийнейджър, убил малко коте пред други деца

          26 януари 2026 | 17:20
          Снимка: Wikimedia Common
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Осъдиха 16-годишен тийнейджър по обвинение на Районната прокуратура в Габрово за проявена жестокост към коте на публично място и в присъствието на други две непълнолетни деца, съобщиха от обвинението.

          Разследването се води след подадени множество сигнали в прокуратурата, за публикуван във Фейсбук видеоклип.

          Непълнолетното момче е признато за виновно в това, че на 25 август 2025 г. в Севлиево, е проявил жестокост към малкото коте – на 3-месечна възраст, като го е ударил със сила в пътната настилка и по този начин противозаконно причинил смъртта му.

          Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други две непълнолетни деца.

          Въпреки непълнолетието си, той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

          ЖЕСТОКОСТ: Варненец с условна присъда за убийство на 7 малки котета ЖЕСТОКОСТ: Варненец с условна присъда за убийство на 7 малки котета

          Наложено му е наказание пробация за срок от една година, с пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година.

          Направените по делото разноски в размер на 1881,44 лева, равняващи се на 964,85 Евро, също следва да бъдат заплатени. Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.

