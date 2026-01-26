НА ЖИВО
          Начало България Инциденти

          Откриха граната в мазе на блок в Бургас

          26 януари 2026 | 15:12
          Снимка: БГНЕС
          Ръчна граната е открита в избено помещение на блок 17 в бургаския комплекс „Меден рудник“, съобщава БТА, цитирайки Областната дирекция на МВР – Бургас

          Сутринта е подаден сигнал, че работник на строителна фирма, която подготвя жилищната сграда за саниране, е открил в избено помещение, използвано като общо пространство, корозирала граната.

          Тя е била изнесена от работника и оставена в зелената площ пред блока.

          Районът около блока е бил временно отцепен.

          Не се е наложила евакуация.

          На място е пристигнал специализиран екип, който е транспортирал боеприпаса за обезвреждане на безопасно място.

