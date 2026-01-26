НА ЖИВО
          Начало Здраве

          Отмениха грипната епидемия в Добрич, очаква се решение за Варна

          26 януари 2026 | 10:29 900
          Вече са отменени въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Добрич. За последните седем дни заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Добрич е 138,01 на 10 000 население.

          Отчита се спад в общата заболеваемост, както и в тази при всички възрастови групи. Затова заповедта, с която са въведени противоепидемични мерки в област Добрич за периода 19-25.01.2026 г., няма да бъде актуализирана.

          От днес всички преустановени по заповедта дейности се възстановяват в нормален режим на работа.

          Независимо от това, РЗИ – Добрич препоръчва: по възможност да се избягва събирането на много хора на едно място; носене на защитна маска на места със струпване на хора; спазване правилата за лична хигиена и дезинфекция; при симптоми на грип/ОРЗ да се търси лекарска помощ, болните да остават вкъщи и да избягват самолечение.

          Във Варна противоепидемичните мерки са в сила до днес, 26 януари, включително.

          Днес се очаква на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грипа и ОРЗ към Регионалната здравна инспекция във Варна да стане ясно дали грипната епидемия в областта продължава или не.

          Припомняме, учениците са на онлайн обучение от 14 януари, откогато в област Варна са в сила и други противоепидемични мерки. 

          

