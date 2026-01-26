НА ЖИВО
          НачалоБългария

          Пеевски натиска за членството ни в Съвета за мир на Тръпм. „Магнитски“ ли е причината?

          26 януари 2026 | 10:06
          Сподели
          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски изрази остра позиция срещу намеренията за забавяне на българското участие в ключова международна инициатива. Според него всяко отлагане на присъединяването на България към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, изпраща негативно послание към евроатлантическите партньори на страната.

          Повод за реакцията стана изявление на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев, което предвижда отлагане на ратификацията за неопределено време. Пеевски определи този ход като недоумяващ и вреден за външнополитическия имидж на държавата.

          Изразената от министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев позиция, за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за неопределено време, буди недоумение и е много лош сигнал към международните ни партньори“, заяви лидерът на ДПС.

          Въпроси към премиера в оставка

          В отговор на създалата се ситуация, Делян Пеевски предприема незабавни действия, като отправя официално запитване към министър-председателя в оставка Росен Желязков. Основният акцент в питането е изясняване на причините за колебанието на изпълнителната власт и съмненията за външно влияние върху решенията на кабинета.

          Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация Георг Георгиев: Тепърва Съветът за мир ще се утвърждава като международна организация

          „Още днес с писмо до министър-председателя в оставка Росен Желязков ще поставим въпроса за това, кой оказва натиск върху решенията на българското правителство“, посочва Пеевски и допълва с конкретен политически въпрос: „Трябва ясен отговор на въпроса поддава ли се българският премиер на натиска от прокситата на Сорос – ПП-ДБ, еманация на завладяната държава“.

          Парламентарен ултиматум и национален интерес

          Според лидера на „ДПС – Ново начало“, участието в новия формат за сигурност е от историческо значение за страната. Той подчертава, че за България членството в Съвета за мир е „шанс за първи път след Освобождението да има своя собствена позиция и да е част от решението на най-големия проблем на съвременния свят – установяването на траен световен мир“.

          Пеевски постави своеобразен ултиматум на изпълнителната власт. Ако Министерският съвет не внесе необходимите документи за ратификация в Народното събрание, парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ ще поеме инициативата. Те планират внасянето на проект за решение, който императивно да задължи правителството да задвижи процедурата.

          Георгиев: България сяда на висока международна трибуна с присъединяването към „Съвета за мир“ Георгиев: България сяда на висока международна трибуна с присъединяването към „Съвета за мир“

          Политикът е категоричен, че подобно гласуване в пленарната зала ще послужи като лакмус за политическата ориентация на партиите.

          Тогава в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България, за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Алек Сорос“, заключва Делян Пеевски.

          Позицията на Пеевски идва на фона на медийни анализи и догадки, че тя може да е свързана с опитите на лидера на ДПС „Ново начало“ да бъде изваден от санкциите „Магнитски“. 

