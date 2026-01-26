НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

          26 януари 2026 | 11:19 350
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пияна шофьорка е блъснала таксиметров автомобил и двама мъже, които се намирали на пътя, при инцидент в Ямбол, съобщава bTV. Сигналът за произшествието е подаден на 25 януари около 20:30 часа.

          - Реклама -

          На място е установено, че лек автомобил, управляван от 27-годишна жена, първоначално е ударил паркирано такси, след което е блъснал двама мъже, които се намирали до автомобила.

          Засякоха 21 пияни и 6 дрогирани шофьори за едно денонощие Засякоха 21 пияни и 6 дрогирани шофьори за едно денонощие

          В резултат на удара единият от пострадалите е с фрактура на китката, а другият е с леки наранявания.

          При извършената проверка за употреба на алкохол дрегерът е отчел над 1,2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна, като жената е дала и кръвна проба за допълнителен анализ.

          По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.

          Пияна шофьорка е блъснала таксиметров автомобил и двама мъже, които се намирали на пътя, при инцидент в Ямбол, съобщава bTV. Сигналът за произшествието е подаден на 25 януари около 20:30 часа.

          - Реклама -

          На място е установено, че лек автомобил, управляван от 27-годишна жена, първоначално е ударил паркирано такси, след което е блъснал двама мъже, които се намирали до автомобила.

          Засякоха 21 пияни и 6 дрогирани шофьори за едно денонощие Засякоха 21 пияни и 6 дрогирани шофьори за едно денонощие

          В резултат на удара единият от пострадалите е с фрактура на китката, а другият е с леки наранявания.

          При извършената проверка за употреба на алкохол дрегерът е отчел над 1,2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна, като жената е дала и кръвна проба за допълнителен анализ.

          По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Думите на 2025: Какво ни казват „евро“, „безобразие“ и „протест“

          Росица Николаева -
          "Евро", "безобразие" и "протест" са думите, които хората избраха за думи на 2025 година в традиционната кампания на платформата "Как се пише", провеждана за пета поредна...
          Общество

          Лекари от пет държави подсилиха екипа на болницата в Перник

          Дамяна Караджова -
          Болницата в Перник вече разполага с 14 нови лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Иран, които работят в ключови отделения
          Крими

          Задържаха мъж с криминално минало за грабеж на улица във Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions