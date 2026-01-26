Пияна шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Пияна шофьорка е блъснала таксиметров автомобил и двама мъже, които се намирали на пътя, при инцидент в Ямбол, съобщава bTV. Сигналът за произшествието е подаден на 25 януари около 20:30 часа.

На място е установено, че лек автомобил, управляван от 27-годишна жена, първоначално е ударил паркирано такси, след което е блъснал двама мъже, които се намирали до автомобила.

В резултат на удара единият от пострадалите е с фрактура на китката, а другият е с леки наранявания.

При извършената проверка за употреба на алкохол дрегерът е отчел над 1,2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна, като жената е дала и кръвна проба за допълнителен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите продължава.