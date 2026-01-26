НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Пленкович: Хърватия се нуждае от време, за да анализира инициативата на Тръмп „Съвет за мир“

          26 януари 2026 | 22:04 100
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          „Хърватия се нуждае от допълнително време, за да анализира предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на „Съвет за мир“, преди да вземе решение дали да се присъедини.“ Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович.

          В интервю за France 24 Пленкович потвърди, че Хърватия е получила поканата по-рано тази седмица, но поради конституционни и законови ограничения не може незабавно да подпише подобен документ. По думите му Загреб е уведомил американската страна, че първо ще проучи текста и ще анализира как инициативата се вписва в съществуващите механизми на Организацията на обединените нации.

          - Реклама -

          Около 60 държави са получили покана да се присъединят към „Съвета за мир“. До момента около 20 страни са подписали учредителния документ, сред които и държави от ЕС като България и Унгария. Други, включително Египет, Израел и Беларус, са заявили намерение да се включат. В същото време големи държави от ЕС като Германия, Франция, Италия и Испания са отказали поканата, а Тръмп е оттеглил отправената покана към Канада. Китай пък предупреди срещу създаването на паралелни структури, които биха могли да подкопаят ролята на ООН.

          Хърватският президент Зоран Миланович призова за консултации с правителството, като подчерта, че евентуално решение трябва да бъде взето съвместно, за да се избегнат противоконституционни действия. От президентската институция посочиха, че кабинетът трябва първо да предостави цялата релевантна информация, за да бъде формирана обща позиция.

          Лидерът на опозиционната Социалдемократическа партия Синиша Хайдаш Дончич приветства намерението на Пленкович да направи задълбочен анализ на международноправните аспекти на инициативата и подчерта необходимостта от координация между правителството, президентството и парламента по въпроси с дългосрочно значение за страната.

          „Хърватия се нуждае от допълнително време, за да анализира предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на „Съвет за мир“, преди да вземе решение дали да се присъедини.“ Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович.

          В интервю за France 24 Пленкович потвърди, че Хърватия е получила поканата по-рано тази седмица, но поради конституционни и законови ограничения не може незабавно да подпише подобен документ. По думите му Загреб е уведомил американската страна, че първо ще проучи текста и ще анализира как инициативата се вписва в съществуващите механизми на Организацията на обединените нации.

          - Реклама -

          Около 60 държави са получили покана да се присъединят към „Съвета за мир“. До момента около 20 страни са подписали учредителния документ, сред които и държави от ЕС като България и Унгария. Други, включително Египет, Израел и Беларус, са заявили намерение да се включат. В същото време големи държави от ЕС като Германия, Франция, Италия и Испания са отказали поканата, а Тръмп е оттеглил отправената покана към Канада. Китай пък предупреди срещу създаването на паралелни структури, които биха могли да подкопаят ролята на ООН.

          Хърватският президент Зоран Миланович призова за консултации с правителството, като подчерта, че евентуално решение трябва да бъде взето съвместно, за да се избегнат противоконституционни действия. От президентската институция посочиха, че кабинетът трябва първо да предостави цялата релевантна информация, за да бъде формирана обща позиция.

          Лидерът на опозиционната Социалдемократическа партия Синиша Хайдаш Дончич приветства намерението на Пленкович да направи задълбочен анализ на международноправните аспекти на инициативата и подчерта необходимостта от координация между правителството, президентството и парламента по въпроси с дългосрочно значение за страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          44% от румънците подкрепят участие в „Съвета за мир“ на Тръмп, 69% смятат, че президентът е трябвало да отиде в Давос

          Красимир Попов -
          Около 44% от румънците смятат, че страната им трябва да се присъедини към предложения от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп „Съвет за мир“....
          Политика

          САЩ ще разположат в Румъния подразделение с танкове „Ейбрамс“

          Красимир Попов -
          Началникът на Генералния щаб на Румъния генерал Георгица Влад съобщи, че Съединените щати са се съгласили „да подобрят качеството и бойната ефективност на силите,...
          Политика

          Докладчикът на ЕП разкритикува решението по делото за дипломата на Имамоглу

          Красимир Попов -
          Докладчикът на Европейския парламент за Турция Начо Санчес Амор остро разкритикува решението на турски съд да отхвърли жалбата на задържания кмет на Истанбул Екрем...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions