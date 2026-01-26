Пленкович: Хърватия се нуждае от време, за да анализира инициативата на Тръмп „Съвет за мир“

„Хърватия се нуждае от допълнително време, за да анализира предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за създаване на „Съвет за мир“, преди да вземе решение дали да се присъедини.“ Това заяви хърватският премиер Андрей Пленкович.

В интервю за France 24 Пленкович потвърди, че Хърватия е получила поканата по-рано тази седмица, но поради конституционни и законови ограничения не може незабавно да подпише подобен документ. По думите му Загреб е уведомил американската страна, че първо ще проучи текста и ще анализира как инициативата се вписва в съществуващите механизми на Организацията на обединените нации.

- Реклама -

Около 60 държави са получили покана да се присъединят към „Съвета за мир“. До момента около 20 страни са подписали учредителния документ, сред които и държави от ЕС като България и Унгария. Други, включително Египет, Израел и Беларус, са заявили намерение да се включат. В същото време големи държави от ЕС като Германия, Франция, Италия и Испания са отказали поканата, а Тръмп е оттеглил отправената покана към Канада. Китай пък предупреди срещу създаването на паралелни структури, които биха могли да подкопаят ролята на ООН.

Хърватският президент Зоран Миланович призова за консултации с правителството, като подчерта, че евентуално решение трябва да бъде взето съвместно, за да се избегнат противоконституционни действия. От президентската институция посочиха, че кабинетът трябва първо да предостави цялата релевантна информация, за да бъде формирана обща позиция.

Лидерът на опозиционната Социалдемократическа партия Синиша Хайдаш Дончич приветства намерението на Пленкович да направи задълбочен анализ на международноправните аспекти на инициативата и подчерта необходимостта от координация между правителството, президентството и парламента по въпроси с дългосрочно значение за страната.