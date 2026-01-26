Пловдив въвежда противоепидемични мерки заради ръст на грипа

Грипната обстановка се усложнява и Пловдив става поредната област в страната с въведени противоепидемични мерки. Те ще влязат в сила от сряда – 28 януари, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града.

Мерките ще бъдат официално обявени на извънредно свикания Областен щаб, където ще бъдат представени конкретните решения за ограничаване на разпространението на заболяването. Данните на здравните власти показват рязко нарастване на случаите през последната седмица – от 150 на 225 заболели на 10 хиляди души население.

Очаква се в най-кратък срок да бъдат представени подробности за действията, които ще се прилагат в учебните и лечебните заведения, в зависимост от епидемичната обстановка.