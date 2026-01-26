НА ЖИВО
          По модела на София: В Пловдив въвеждат „бял билет“ при мръсен въздух

          26 януари 2026 | 10:28
          Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Пловдив внесоха проект за въвеждане на безплатно пътуване с градския транспорт в дните с най-високо замърсяване на въздуха. Инициативата вече е депозирана в общинската администрация и предстои да бъде публикувана на сайта на Община Пловдив за 30-дневно обществено обсъждане.

          Как ще действа мярката „бял билет“

          Предложението предвижда т.нар. „бял билет“ да се активира при прогноза или реално измерено замърсяване над допустимите норми, включително при високи стойности на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид или азотен диоксид.

          В тези дни всички пътници ще могат да пътуват безплатно с автобусите в града. Механизмът ще се задейства със заповед на кмета, въз основа на официални измервания и прогнози за качеството на въздуха.

          Мотивите на вносителите

          Според съветниците от ПП–ДБ Пловдив страда от системно замърсяване на въздуха, а досега не са прилагани достатъчно ефективни мерки за ограничаване на емисиите от автомобилния трафик.

          „Това е мярка, която дава възможност на хората да изберат автобуса, вместо колата – без забрани, без наказания. Чист въздух не се постига със закъснели коментари, а с конкретни действия“, заявяват вносителите на проекта.

          Проектът е подписан от деветимата общински съветници от групата на ПП–ДБ, които подчертават, че инициативата е жизненоважна, особено през есенно-зимния сезон, когато замърсяването в града често надвишава нормите.

          Финансов ефект и очаквани ползи

          Очаква се разходите за общината да бъдат ограничени и прогнозируеми, като ще се изразяват основно в компенсиране на автобусните превозвачи за пропуснатите приходи от билети.

          Според оценка, приложена към проекта, икономическите щети от замърсяването на въздуха за Пловдив само през 2020 г. са били значителни, докато разходите за въвеждане на „белия билет“ са символични на този фон.

          Следващи стъпки

          След публикуването на проекта на сайта на Община Пловдив той ще бъде отворен за становища от граждани и организации в срок от 30 дни. Информацията за активирането на мярката ще се разпространява чрез официалните канали на общината, без необходимост от създаване на нови административни структури или допълнителни контролни разходи.

          „Наясно сме, че това няма да реши всички проблеми с въздуха. Но е стъпка в правилната посока – конкретна, приложима и без излишни усложнения. В София вече има въведена подобна мярка и положителните резултати са налице. Гражданите на Пловдив заслужават същото“, категорични са съветниците от ПП–ДБ.

