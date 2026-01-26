Побой пред дискотека в Разград: братя извадиха очната протеза на мъж

Двама братя са задържани за побой, нанесен пред дискотека в центъра на Разград, съобщиха от ОДМВР–Разград.

Инцидентът е станал около 02:00 часа на 25 януари, когато между двамата мъже и 35-годишен мъж от село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, което е прераснало в сбиване.

По информация на полицията нападателите са нанесли удари с ръце и крака, в резултат на което очната протеза на пострадалия е била извадена.

Мъжът е бил прегледан в МБАЛ–Разград и е освободен за домашно лечение, като по данни на лекарите няма опасност за живота му.

Извършителите, на 34 и 18 години, са задържани в РУ–Разград. По случая е образувано досъдебно производство.