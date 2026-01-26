НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Побой пред дискотека в Разград: братя извадиха очната протеза на мъж

          26 януари 2026 | 10:10 740
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двама братя са задържани за побой, нанесен пред дискотека в центъра на Разград, съобщиха от ОДМВР–Разград.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 02:00 часа на 25 януари, когато между двамата мъже и 35-годишен мъж от село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, което е прераснало в сбиване.

          „Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград „Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград

          По информация на полицията нападателите са нанесли удари с ръце и крака, в резултат на което очната протеза на пострадалия е била извадена.

          Мъжът е бил прегледан в МБАЛ–Разград и е освободен за домашно лечение, като по данни на лекарите няма опасност за живота му.

          Извършителите, на 34 и 18 години, са задържани в РУ–Разград. По случая е образувано досъдебно производство.

          Двама братя са задържани за побой, нанесен пред дискотека в центъра на Разград, съобщиха от ОДМВР–Разград.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 02:00 часа на 25 януари, когато между двамата мъже и 35-годишен мъж от село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, което е прераснало в сбиване.

          „Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград „Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград

          По информация на полицията нападателите са нанесли удари с ръце и крака, в резултат на което очната протеза на пострадалия е била извадена.

          Мъжът е бил прегледан в МБАЛ–Разград и е освободен за домашно лечение, като по данни на лекарите няма опасност за живота му.

          Извършителите, на 34 и 18 години, са задържани в РУ–Разград. По случая е образувано досъдебно производство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Експерт: Когато пазарувате онлайн, ползвайте карти с лимит

          Росица Николаева -
          Онлайн пазаруването е една от най-удобните форми за пазаруване, но винаги трябва да бъдем нащрек за евентуални измами. Този съвет даде за Радио Варна...
          Инциденти

          Мъж загина след скок от висок етаж в пловдивския квартал „Кючук Париж“

          Дамяна Караджова -
          Украински гражданин е мъжът, който е скочил от висок етаж на жилищен блок в пловдивския квартал „Кючук Париж“ в събота.
          Крими

          „Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

          Никола Павлов -
          Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions