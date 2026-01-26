НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Показания за паника и хаос на делото за пожара в „Пулс“ в Кочани

          26 януари 2026 | 21:17 50
          Снимка: БГНЕС
          На днешното съдебно заседание в затвора „Идризово“ по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени, пред съда свидетелстваха пострадали и ощетени лица. В показанията си те описаха паниката и хаоса, настъпили в момента, когато пламъците и димът са обхванали препълненото заведение, както и тежките последици, с които продължават да живеят.

          Кристиан Панов, безработен младеж, който е работил почасово като сервитьор в „Пулс“, даде показания за начина на функциониране на дискотеката и за фаталната вечер, в която при пожара загинал брат му Андрей Панов. Той заяви, че не е бил официално нает, а е бил ангажиран директно от собственика Деян Йованов – Деко, като винаги е получавал заплащането си в брой.

          Свидетелят Иван Данаилов, който в нощта на трагедията е бил посетител в дискотеката, разказа от първо лице какво се е случило при избухването на пожара. По думите му е настъпило стълпотворение, усетил се е дим, а на стълбите пред изхода човек пред него е паднал под натиска на тълпата, след което всички са се струпали.

          Последното, което помня, е как лежа със затиснати крака и викам за помощ, разказа той.

          Тоше Трендафилов, един от ранените, свидетелства, че е паднал на колене в хаоса, бил е тъпкан и блъскан, докато двама негови приятели не успели да го изведат навън. Той е получил тежки травми на ръката, врата и ушите, наложили хирургична намеса, и до днес страда от болки и безсъние.

          Пред съда показания даде и Мартин Китанов, който описа как по време на пожара е настъпил пълен хаос, усещали са се силна топлина и гъст дим, а на главния вход е имало паднали хора. По думите му се е спънал, паднал и бил притиснат от множество хора, губейки въздух и надежда.

          Мисълта за двете ми деца ми даде сили да продължа да дишам, каза Китанов, като допълни, че накрая едно момче е успяло да го изтегли към стълбите.

          Съдия Диана Груевска-Илиевска подчерта, че без ред и дисциплина процесът не може да продължи, и предупреди, че всяко нарушаване на обществения ред ще бъде санкционирано, независимо дали става дума за пострадали, обвиняеми или защитници. Тя напомни, че обвиняемите имат законно и конституционно право на защита и отбеляза, че досегашните инциденти затрудняват хода на делото. Предупреждението дойде след реакция на адвокат Ивана Коцевска, която поиска изключване на обществеността, ако нарушенията продължат.

          Процесът се намира във фазата на събиране на доказателства. На следващото заседание, насрочено за 2 февруари, се предвижда разпит на законните представители на пострадалите по искане на прокуратурата.

          На 16 март 2025 г., по време на концерт на групата ДНК в дискотека „Пулс“ в Кочани, избухна пожар, при който загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. В обекта е имало повече посетители от допустимото, включително непълнолетни, а пиротехнически средства са били използвани без разрешение. Установено е, че дискотеката е функционирала незаконно повече от десет години – без минимални технически изисквания, с нерегламентирани реконструкции и без противопожарна система.

          - Реклама -

