Посланикът на САЩ във Варшава: Полша няма по-добър приятел от Доналд Тръмп

Полша няма по-голям приятел от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви американският посланик във Варшава Том Роуз в социалната мрежа X.

„Полша няма по-голям приятел от президента Тръмп. Той многократно е подчертавал дълбокото си уважение към всеотдайността и непоколебимата ангажираност на Полша към Северноатлантическия алианс, включително солидарност и служба редом със съюзниците в Ирак и Афганистан. Този принос е ценен и приветстван от всички американци и всички ние високо ценим изключителните полски лидери Карол Навроцки и Доналд Туск“, написа той.

По думите му: „Нашата споделена сила продължава да се гради върху взаимното уважение, което прави Алианса велик и уникален – и този принцип ще остане начело на нашите усилия!“

Президентът Тръмп преди това направи противоречиво изявление относно участието на съюзниците от НАТО в мисията в Афганистан, като значително омаловажи тяхната роля. Това предизвика сериозни критики не само в Полша, но и в други страни от Алианса.