НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Посланикът на САЩ във Варшава: Полша няма по-добър приятел от Доналд Тръмп

          26 януари 2026 | 12:47 140
          САЩ и Полша
          САЩ и Полша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полша няма по-голям приятел от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви американският посланик във Варшава Том Роуз в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          „Полша няма по-голям приятел от президента Тръмп. Той многократно е подчертавал дълбокото си уважение към всеотдайността и непоколебимата ангажираност на Полша към Северноатлантическия алианс, включително солидарност и служба редом със съюзниците в Ирак и Афганистан. Този принос е ценен и приветстван от всички американци и всички ние високо ценим изключителните полски лидери Карол Навроцки и Доналд Туск“, написа той.

          По думите му: „Нашата споделена сила продължава да се гради върху взаимното уважение, което прави Алианса велик и уникален – и този принцип ще остане начело на нашите усилия!“

          Президентът Тръмп преди това направи противоречиво изявление относно участието на съюзниците от НАТО в мисията в Афганистан, като значително омаловажи тяхната роля. Това предизвика сериозни критики не само в Полша, но и в други страни от Алианса.

          Полша няма по-голям приятел от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви американският посланик във Варшава Том Роуз в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          „Полша няма по-голям приятел от президента Тръмп. Той многократно е подчертавал дълбокото си уважение към всеотдайността и непоколебимата ангажираност на Полша към Северноатлантическия алианс, включително солидарност и служба редом със съюзниците в Ирак и Афганистан. Този принос е ценен и приветстван от всички американци и всички ние високо ценим изключителните полски лидери Карол Навроцки и Доналд Туск“, написа той.

          По думите му: „Нашата споделена сила продължава да се гради върху взаимното уважение, което прави Алианса велик и уникален – и този принцип ще остане начело на нашите усилия!“

          Президентът Тръмп преди това направи противоречиво изявление относно участието на съюзниците от НАТО в мисията в Афганистан, като значително омаловажи тяхната роля. Това предизвика сериозни критики не само в Полша, но и в други страни от Алианса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Гръцки политици: Продажбата на имоти на българи е „антинационална“

          Росица Николаева -
          Гръцки националисти протестират, че българи купуват много недвижими имоти в Северна Гърция. В парламента лидерът на партията "Гръцко решение" Кириакос Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че...
          Общество

          Сблъсъци в Тирана: Протестиращи срещу правителството на премиера Рама се сблъскаха с полицията

          Красимир Попов -
          Протест в Тирана на 24 януари прерасна в сблъсъци между протестиращи и полиция, след като хиляди хора се събраха пред главната правителствена сграда, за...
          Политика

          Европейският съюз спешно изпраща нова пратка аварийни генератори в Украйна

          Пламена Ганева -
          Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions