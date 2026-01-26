„Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни спирки, а две от буквите на надписа „Симитли“ в началото на града са били повредени. Обърнати и разпилени са и контейнери за смет, като част от тях са били изхвърлени чак до железопътната линия.
- Реклама -
Щетите тепърва ще се изчисляват
Кметът на Симитли Апостол Апостолов заяви, че към момента размерът на нанесените щети не е изчислен, но прогнозите са, че сумата няма да бъде малка.
По думите му Симитли се слави като „тих и спокоен“ град, а случилото се е оставило не само материални, но и емоционални щети върху местната общност.
Извършителят е установен
Още в ранните часове, докато градът е спял, служителите на МВР са предприели незабавни действия по случая.
По-късно беше съобщено, че 25-годишен мъж от село Крупник е задържан за срок до 24 часа заради вандалската проява.
Какво сочи полицейската информация
Около 08:40 ч. на 25 януари 2026 г. в 02 РУ – Благоевград е постъпил сигнал, че в Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две бетонни букви, част от надписа с името на града.
В резултат на незабавни оперативни действия полицейските служители са установили извършителя. За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград, а срещу задържания е образувано досъдебно производство.
Разследването продължава.
Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни спирки, а две от буквите на надписа „Симитли“ в началото на града са били повредени. Обърнати и разпилени са и контейнери за смет, като част от тях са били изхвърлени чак до железопътната линия.
- Реклама -
Щетите тепърва ще се изчисляват
Кметът на Симитли Апостол Апостолов заяви, че към момента размерът на нанесените щети не е изчислен, но прогнозите са, че сумата няма да бъде малка.
По думите му Симитли се слави като „тих и спокоен“ град, а случилото се е оставило не само материални, но и емоционални щети върху местната общност.
Извършителят е установен
Още в ранните часове, докато градът е спял, служителите на МВР са предприели незабавни действия по случая.
По-късно беше съобщено, че 25-годишен мъж от село Крупник е задържан за срок до 24 часа заради вандалската проява.
Какво сочи полицейската информация
Около 08:40 ч. на 25 януари 2026 г. в 02 РУ – Благоевград е постъпил сигнал, че в Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две бетонни букви, част от надписа с името на града.
В резултат на незабавни оперативни действия полицейските служители са установили извършителя. За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград, а срещу задържания е образувано досъдебно производство.