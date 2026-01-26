„Потресени сме“: Вандали вилняха из Симитли, арестуван е един човек (СНИМКИ)

Сериозен вандалски акт разтърси Симитли, след като неизвестни към момента лица нанесоха щети на общинско имущество. Унищожени са няколко дръвчета, изпочупени са две автобусни спирки, а две от буквите на надписа „Симитли“ в началото на града са били повредени. Обърнати и разпилени са и контейнери за смет, като част от тях са били изхвърлени чак до железопътната линия.

- Реклама -

Щетите тепърва ще се изчисляват

Кметът на Симитли Апостол Апостолов заяви, че към момента размерът на нанесените щети не е изчислен, но прогнозите са, че сумата няма да бъде малка.

„Две спирки са потрошени, надписът, има също няколко контейнери, които са обърнати – няколко от тях са изхвърлени чак на железопътната линия. Потресени сме, целият град осъмна потресен вчера. Такъв вандалски акт се случва за пръв път от последните 20 години“, каза кметът.

По думите му Симитли се слави като „тих и спокоен“ град, а случилото се е оставило не само материални, но и емоционални щети върху местната общност.

Извършителят е установен

Още в ранните часове, докато градът е спял, служителите на МВР са предприели незабавни действия по случая.

„Вече се знаят извършителите, но тъй като има прокурорска проверка, ще изчакаме официално да излязат с позиция хората от МВР“, уточни Апостолов.

По-късно беше съобщено, че 25-годишен мъж от село Крупник е задържан за срок до 24 часа заради вандалската проява.

Какво сочи полицейската информация

Около 08:40 ч. на 25 януари 2026 г. в 02 РУ – Благоевград е постъпил сигнал, че в Симитли са увредени спирки на градския транспорт и две бетонни букви, част от надписа с името на града.

В резултат на незабавни оперативни действия полицейските служители са установили извършителя. За случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград, а срещу задържания е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава.