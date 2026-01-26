Пожар и взрив в завод край Гърция: осем ранени и изчезнали работници

Осем души са пострадали, а петима се водят в неизвестност след пожар и експлозия, избухнали тази сутрин в завод за производство на храни в района на гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщи държавната телевизия ЕРТ, информира БТА.

- Реклама -

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в предприятието е имало работници, тъй като заводът работи в 24-часов режим.

Първоначално на мястото са изпратени девет пожарни автомобила с 22 пожарникари, но заради бързото и неконтролируемо разпространение на огъня е било необходимо допълнително подсилване. В гасенето са се включили още 13 пожарни автомобила и 40 огнеборци, както и строителна техника и водоноски, осигурени от местната власт.

По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията. Като възможни причини се посочва наличието на амоняк и пропан. По данни на ЕРТ взривът е бил чут и в самия град Трикала.

Местният сайт Trikalaola.gr съобщава, че на мястото на инцидента са пристигнали представители на местната власт, както и собствениците на завода, като бяха разпространени и видеокадри от района, информира БТА.