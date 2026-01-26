НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Пожар и взрив в завод край Гърция: осем ранени и изчезнали работници

          26 януари 2026 | 10:43 410
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Осем души са пострадали, а петима се водят в неизвестност след пожар и експлозия, избухнали тази сутрин в завод за производство на храни в района на гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщи държавната телевизия ЕРТ, информира БТА.

          - Реклама -

          Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в предприятието е имало работници, тъй като заводът работи в 24-часов режим.

          Две деца загинали при пожар в къща във врачанското село Липница Две деца загинали при пожар в къща във врачанското село Липница

          Първоначално на мястото са изпратени девет пожарни автомобила с 22 пожарникари, но заради бързото и неконтролируемо разпространение на огъня е било необходимо допълнително подсилване. В гасенето са се включили още 13 пожарни автомобила и 40 огнеборци, както и строителна техника и водоноски, осигурени от местната власт.

          По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията. Като възможни причини се посочва наличието на амоняк и пропан. По данни на ЕРТ взривът е бил чут и в самия град Трикала.

          Местният сайт Trikalaola.gr съобщава, че на мястото на инцидента са пристигнали представители на местната власт, както и собствениците на завода, като бяха разпространени и видеокадри от района, информира БТА.

          Осем души са пострадали, а петима се водят в неизвестност след пожар и експлозия, избухнали тази сутрин в завод за производство на храни в района на гръцкия град Трикала, област Тесалия, съобщи държавната телевизия ЕРТ, информира БТА.

          - Реклама -

          Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в предприятието е имало работници, тъй като заводът работи в 24-часов режим.

          Две деца загинали при пожар в къща във врачанското село Липница Две деца загинали при пожар в къща във врачанското село Липница

          Първоначално на мястото са изпратени девет пожарни автомобила с 22 пожарникари, но заради бързото и неконтролируемо разпространение на огъня е било необходимо допълнително подсилване. В гасенето са се включили още 13 пожарни автомобила и 40 огнеборци, както и строителна техника и водоноски, осигурени от местната власт.

          По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията. Като възможни причини се посочва наличието на амоняк и пропан. По данни на ЕРТ взривът е бил чут и в самия град Трикала.

          Местният сайт Trikalaola.gr съобщава, че на мястото на инцидента са пристигнали представители на местната власт, както и собствениците на завода, като бяха разпространени и видеокадри от района, информира БТА.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Мнозинството от европейците гледат в бъдещето с краен песимизъм

          Иван Христов -
          Две трети от европейците са песимистично настроени относно състоянието на света, своите страни, обстоятелствата си и опасностите, породени от президента на САЩ Доналд Тръмп....
          Свят

          Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за превземане на Гренландия, подготвена е голяма военна операция

          Иван Христов -
          САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия, съобщава Reuters, позовавайки се на източници. „Тези коментари посяха объркване и безпокойство...
          Икономика

          Икономиката на еврозоната расте осми месец, но инфлацията в услугите тревожи ЕЦБ

          Красимир Попов -
          Активността в частния сектор на еврозоната се разшири за осми пореден месец през януари, но ускоряването на инфлацията в сектора на услугите може сериозно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions