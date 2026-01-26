Рангелов: Фалитът ще спаси държавните „Товарни превози“ на БДЖ, частните се оплакват на ЕК от нелоялна конкуренция

„Фалитът ще спаси държавните „Товарни превози“ на БДЖ. А създаването на ново дружество ще спаси и малкото останали професионалисти в компанията„. Това каза в интервю пред БНР Михаил Рангелов, жп експерт и създател на „Транспортал“.

„Синдикатите са силни в железниците, но и на тях им е ясно, че „Товарни превози“, за да се „пречистят“, трябва да се мине през фалит“, смята Рангелов.

И обясни, че след фалита държавата като най-голям кредитор може да запази активи и да учреди ново дружество.

Така той коментира жалбата до ЕК в Брюксел от Асоциацията на предприятията в железопътния транспорт. Според частните БДЖ превозвачи държавната структура получава незаконна държавна помощ.

В БДЖ, за разлика от пътническите превози, в товарните има частни оператори и пазарът е либерализиран още преди 20 години.

„Основателни са аргументи на частните превозвачи. До известно време субсидията не беше проблем на частните, докато имаше товари. В последно време икономиката се сви, товарите намаляват и борбата става за по-малка пица и по-постна. И те решиха, че е неравнопоставено положението им“, описа ситуацията в товарните жп превози Рангелов.

„Те имат до голяма степен право, защото реално това, което държавата позволява на БДЖ – „Товарни превози“, не би го позволила на частните превозвачи.

Първото искане е, че жп инфраструктура, която предоставя услуга на товарни превози, а не си събира таксите. Частните плащат, а държавата се прави на разсеяна – 60 млн. лв. от държавните товарни превози.

Частните се оплакват, че се появява и вътрешно кръстосано субсидиране и се оказва, че товарните превози имат задължения към пътническите – 14 милиона.“

Според Рангелов БДЖ – „Товарни превози“ на практика са във фалит. Има капитализация и ако ги съдят, не могат да си вземат парите – с 60 млн. лв. са по-малко, кредиторите няма да си получат парите, твърди той.

„Ако ЕК каже да се спре помощта, това се случи в Румъния и обявиха техните товарни превози в несъстоятелност. У нас държавата не дава, ще се стигне до обявяване на фалит“, предупреди Рангелов.

Защото в БДЖ – „Товарни превози“ работят 7000 човека и те са избиратели. Затова никой министър не обявява фалита на дружеството и според Рангелов това ще го направи министър в служебния кабинет.

Другият сериозен проблем, който може да възникне при обявяване на фалит на БДЖ – „Товарни превози“, е „дупка в националната сигурност“, защото само държавните превозват военна техника.