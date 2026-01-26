Разкриха обир на златарско ателие, отмъкнати са близо 2 килограма злато за стотици хиляди левове

Столичната полиция разкри тежък грабеж на златарско ателие в София, при който са били откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15 май миналата година от трима маскирани мъже, съобщиха от СДВР.

Трима извършители, двама с криминално минало

Задържаните са на 21, 25 и 34 години, като двама от тях са осъждани. По данни на разследващите, групата е действала добре организирано и с предварителен план.

Краден автомобил и умишлен палеж

Извършителите са използвали краден автомобил, с който са пристигнали на мястото на грабежа. След престъплението колата е била умишлено запалена, за да бъдат заличени следите.

Двама от мъжете са разбили витрините и са отнели златните накити, докато третият е осигурявал отстъплението.

Разследването и мотивът

От СДВР уточняват, че при разкриването на престъплението са използвани всички допустими оперативни методи, включително специални разузнавателни средства.

„Използвани са всички оперативни способи, включително специални разузнавателни средства, за да бъдат събрани достатъчно доказателства“, заяви главен комисар Любомир Николов от СДВР.

Според разследването мотивът за грабежа са били големи парични дългове, които обвиняемите е трябвало да погасят в кратки срокове.

Тежки обвинения и искане за постоянен арест

Тримата са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата вече е внесла искане за постоянен арест.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода, както и конфискация на част от имуществото.