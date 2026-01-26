НА ЖИВО
          Свят

          Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за превземане на Гренландия, подготвена е голяма военна операция

          26 януари 2026 | 08:28
          САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

          „Тези коментари посяха объркване и безпокойство във Вашингтон и сред съюзниците на САЩ. На Капитолийския хълм демократи и републиканци започнаха да изразяват загриженост – според два източника, запознати със ситуацията, администрацията изглежда отново предприема голяма военна операция, без първо да се консултира с Конгреса“, се казва в доклада.

          В същото време, според източници, законодателите са информирали държавния секретар Марко Рубио и висши служители на Белия дом за възможността за импийчмънт на президента на САЩ Доналд Тръмп в случай на военна интервенция в Гренландия.

          Същевременно, въпреки известното облекчаване на напрежението около острова и дискусиите между американския лидер и генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно възможността за закупуване на острова, лица, близки до администрацията, увериха, че военното превземане на Гренландия никога не е било сериозно обмисляно.

