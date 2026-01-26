Резултати от НБА

26 януари 2026 | 10:21
Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати:
Детройт – Сакраменто 139:116
Мемфис – Денвър отложен
Минесота – Голдън Стейт 85:111
Оклахома Сити – Торонто 101:103
Сан Антонио – Ню Орлиънс 95:104
Финикс – Маями 102:111
Лос Анджелис Клипърс – Бруклин 126:89
Милуоки – Далас отложен
