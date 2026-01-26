НА ЖИВО
          Баскетбол

          Резултати от НБА

          Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати

          26 януари 2026 | 10:21
          Сподели
          Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати:

          Детройт – Сакраменто 139:116

          Мемфис – Денвър отложен

          Минесота – Голдън Стейт 85:111

          Оклахома Сити – Торонто 101:103

          Сан Антонио – Ню Орлиънс 95:104

          Финикс – Маями 102:111

          Лос Анджелис Клипърс – Бруклин 126:89

          Милуоки – Далас отложен

          Спорт

          Христо Янев зарадва футболистите на ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на ЦСКА Христо Янев даде два почивни дни на футболистите си след двуседмичния подготвителен лагер в Белек. "Армейците" кацнаха на летище „Васил Левски“...
          Спорт

          Левски се прибира във вторник

          Станимир Бакалов -
          Представителният отбор на ПФК „Левски“ се прибира в София от подготвителния си лагер в Белек на 27 януари, вторник от Истанбул, Турция. Полетът на „сините“...
          Спорт

          Марселино Кареасо прави сериозна отстъпка, за да подпише с Левски

          Станимир Бакалов -
          Марселино Кареасо бе един от добре платените играчи на ЦСКА, но ще направи сериозна отстъпка, за да облече синята фланелка. Запознати твърдят, че в...
