Роналдо не успя да се разпише при успех на Ал Насър

Ал Насър победи с 1:0 Ал Таавун като домакин в мач от 17-ия кръг на Саудитската професионална лига.

- Реклама -

Единственото попадение падна в 45-тата минута и бе автогол на Мохамед Ал Досари. Домакините имаха още доста възможности за гол, но не се възползваха от тях.

Кристиано Роналдо изигра цял мач, но този път не успя да се разпише. Той има 16 гола и 1 асистенция през сезона в първенството.

Ал Насър е на второ място с 40 точки, а Ал Таавун е на пето с 35 т.