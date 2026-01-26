Румъния получава 16,6 млрд. евро по програмата SAFE за отбрана и сигурност до 2030 г.

Румъния ще получи 16,6 млрд. евро по европейската програма SAFE за укрепване на отбраната и националната сигурност до 2030 г. Това е вторият по големина финансов ресурс сред държавите членки на Европейски съюз, съобщи правителството в Букурещ.

Средствата ще бъдат предоставени под формата на дългосрочен заем със срок от 45 години и 10-годишен гратисен период, което дава възможност за мащабни инвестиции без незабавен фискален натиск.

Разпределението на ресурса предвижда 9,6 млрд. евро за Министерството на отбраната, 2,8 млрд. евро за Министерството на вътрешните работи и други структури за национална сигурност, както и 4,2 млрд. евро за ключови инфраструктурни проекти. Последните ще бъдат насочени към изграждането на стратегическите магистрали А7 „Молдова“ и А8 „Съединение“, които имат и значение за военната мобилност.

За армията са заложени 21 проекта на обща стойност 9,53 млрд. евро, като част от тях ще се реализират съвместно с други държави от ЕС. Сред планираните придобивания са системи за противовъздушна отбрана, хеликоптери и радари, разработвани и доставяни в партньорство с компании от Франция и Германия. Акцент се поставя и върху стимулирането на румънската отбранителна индустрия чрез съвместно производство и технологичен трансфер.

Министерството на вътрешните работи ще насочи своя дял от финансирането към дронове, хеликоптери, роботи, комуникационни и киберсистеми, както и към укрепване на гражданската защита. Около 900 млн. евро са отделени за медицински транспорт, спасителни хеликоптери, противопожарни дронове, роботи за търсене под отломки и мобилна инфраструктура за реакция при кризи.

По оценка на румънските власти програмата SAFE ще засили не само военния капацитет на страната, но и способността ѝ за реакция при бедствия и извънредни ситуации, като същевременно допринесе за по-добрата интеграция на Румъния в общата европейска система за сигурност.