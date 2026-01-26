Рафинерията „Лукойл“ предстои да бъде продадена на сериозна американска група буквално до дни. Тази прогноза направи Румен Петков в интервю за Катя Илиева, като същевременно изрази сериозни притеснения относно текущото състояние на предприятието и управлението на особения търговски управител.

Петков насочи вниманието към финансовите параметри на управлението, повдигайки въпроса за възнаграждението на особения управител Румен Спенцов. Според него, обществото дължи да получи публичен отговор за размера на тази заплата, която той определя като скандално висока.

„Да, аз считам, че тя е минимум 80 000 евро месечно“, заяви Петков и допълни, че ако това твърдение е вярно, то представлява „нравствено престъпление“. Той подчерта, че сумата надвишава сбора от заплатите на президента, премиера и председателя на Народното събрание.

Драматичен срив в производството

Освен персоналните атаки, Петков очерта и тревожна картина за оперативното състояние на рафинерията, което по думите му се дължи на „некадърие“. Той посочи конкретни данни за спад в продажбите: „От 9000 тона дневно продажбите са паднали на 5000 тона, на 3000 тона, извинете“.

Според него този срив, в комбинация със забраната от Народното събрание за износ на дизел и авиогориво, създава реална опасност рафинерията да спре работа поради липса на складов капацитет. Петков предупреди, че подобно спиране е „изключително скъпо удоволствие“ и ще доведе до съдебни искове срещу държавата както от страна на сегашния, така и от бъдещия собственик.

Призив за спешни законодателни промени

Във връзка с кризата, Румен Петков съобщи, че е помолил народните представители от „БСП – Обединена левица“ да внесат незабавно предложение за отмяна на забраната за износ на дизелово гориво. Според него, текущата ситуация блокира постъпленията на свеж финансов ресурс, което поставя под въпрос дори доставките на суров петрол.

„Този особен управител се умя да срине продажбите и да постави под въпрос доставката на суров петрол“, коментира остро Петков.

Бъдещето на интересите на България

По отношение на предстоящата сделка, Петков изрази скептицизъм дали българският национален интерес ще бъде защитен. Той припомни, че през годините „Лукойл“ е бил най-големият инвеститор и не е допуснал съкращения на персонала въпреки модернизациите.

„Аз съм убеден, че Лукойл ще защитят своя интерес, но не съм убеден, че при това наше отношение към тях те ще имат ангажимент да защитят българския“, заключи той, изразявайки съмнение дали при продажбата ще бъдат гарантирани интересите на страната.