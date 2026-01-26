Румен Петков: Премиерът в оставка ни вкара в ЕООД-то на Доналд Тръмп

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Петков определи амбицията на американския президент да събере30 милиарда долара от страните-членки като неприлична. Той допълни, че това България да е ангажирана с подобен договор, без да се е случил публичен дебат и може би в нарушение на Конституцията ни, е твърде жалко.
