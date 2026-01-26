НА ЖИВО
          Румен Петков: Премиерът в оставка ни вкара в ЕООД-то на Доналд Тръмп

          26 януари 2026 | 18:29
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Премиерът в оставка ни вкара в частна компания с устав, който си заслужава обществото да прочете. Това практически е ЕООДна г-н Тръмп. ЕООД, от което той еднолично може да изключва държави, да приема нови. Това е ЕООД с чиито ресурси ще разполага той.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Петков определи амбицията на американския президент да събере30 милиарда долара от страните-членки като неприлична. Той допълни, че това България да е ангажирана с подобен договор, без да се е случил публичен дебат и може би в нарушение на Конституцията ни, е твърде жалко.

          „Втората група смущаващи въпроси са свързани с позицията на европейските държави. В тази група държави, подписали се в частната компания на Тръмп, е и Косово, което автоматично изключва половин Европа, защото знаем, че една част от европейските държави не са признали Косово“, каза още гостът.

