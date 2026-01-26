НА ЖИВО
          Война

          Руска „цар бомба“ сравнява със земята съоръженията и унищожава личния състав на ВСУ

          26 януари 2026 | 12:43
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руска „цар бомба“ изравнява със земята съоръжения и унищожава личния състав на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише полското издание Interia.

          - Реклама -

          Медията припомня, че командването на руската армия е заявило намерението си да използва мощни авиобомби ФАБ-3000 в голям мащаб. Тези бомби са способни да разрушават големи градски постройки и да нанасят сериозни щети на противника. В интернет бяха публикувани множество видеоклипове, демонстриращи използването на този тип оръжие.

          „В момента руските военни активно използват управляеми авиобомби, които могат да бъдат доставяни на значителни разстояния от бомбардировачи Су-24 и Су-34. През 2025 г. Русия хвърли над 60 000 от тези бомби, известни като КАБ или бомби с пакет УМПК, на украинска територия. За сравнение, през 2024 г. тази цифра е била приблизително 40 000 единици. „Средно през 2025 г. са хвърляни приблизително 164 бомби на ден“. В някои периоди обаче, особено през есента, тази цифра е надхвърляла 200-250 бомби на ден“, пише вестникът.

          В статията се посочва, че бомбата ФАБ-3000 тежи над 3000 килограма. От това тегло 1367 килограма са взривни вещества, останалата част е здрава стоманена обвивка, способна да проникне дори в най-дебелия бетон. При детонация се създава кратер с диаметър 8-12 метра и дълбочина 3-4 метра. Бомбата е способна да проникне в стоманобетонни конструкции с дебелина до 1,5 метра.

          „Основното приложение на това оръжие е за поразяване на големи групи войски, подземни убежища или складове за гориво и боеприпаси. След използване на тази бомба руснаците могат да бъдат уверени, че целта е напълно унищожена. Бетонните конструкции се рушат като къща от карти, а високите температури и екстремното налягане не оставят никакъв шанс на противника да оцелее“, продължава статията.

