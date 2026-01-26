Съобщава се, че руски войски напускат хеликоптерното летище в Камишли в Североизточна Сирия. Това съобщи кюрдският телевизионен канал K24, както и руски военни обществени групи.

Съобщава се, че това се случва в координация с Дамаск.

Трябва да се отбележи, че в този район силите на Дамаск отблъснаха кюрдите, които преди това бяха подкрепяни от американците, но САЩ все още не са им се притекли на помощ.

Русия запазва основната си база в Сирия, Хмеймим, в провинция Латакия на брега на Средиземно море. Според съобщения в медиите, Москва преговаря с новите сирийски власти за продължаване на руското военно присъствие там.