      понеделник, 26.01.26
          Руската армия се изтегля от военновъздушна база в кюрдския район на Сирия

          26 януари 2026 | 13:01
          Съобщава се, че руски войски напускат хеликоптерното летище в Камишли в Североизточна Сирия. Това съобщи кюрдският телевизионен канал K24, както и руски военни обществени групи.

          Съобщава се, че това се случва в координация с Дамаск.

          Трябва да се отбележи, че в този район силите на Дамаск отблъснаха кюрдите, които преди това бяха подкрепяни от американците, но САЩ все още не са им се притекли на помощ.

          Русия запазва основната си база в Сирия, Хмеймим, в провинция Латакия на брега на Средиземно море. Според съобщения в медиите, Москва преговаря с новите сирийски власти за продължаване на руското военно присъствие там.

