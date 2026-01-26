НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
          Война

          Руските дронове със Starlink достигнаха Днепър

          26 януари 2026 | 14:53
          БМ-35 в Днепър
          БМ-35 в Днепър
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските ударни дронове БМ-35, оборудвани със Starlink, вече достигат град Днепър, съобщава Сергий „Флаш“ Бескрестнов, експерт по електронна война и комуникационни системи и съветник на украинския министър на отбраната, предава „Зеркало недели“.

          „За съжаление, документираме факта, че БПЛА БМ-35, оборудван със Starlink, вече е достигнал Днепър. За разлика от „Молния“, този БПЛА е с гориво и може да лети до 500 километра“, написа „Флаш“ в Telegram.

          Експертът публикува снимка, на която според него се виждат следите от „снежен човек“, дошъл да види какво е паднало.

