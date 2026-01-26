Руските дронове със Starlink достигнаха Днепър

Руските ударни дронове БМ-35, оборудвани със Starlink, вече достигат град Днепър, съобщава Сергий „Флаш“ Бескрестнов, експерт по електронна война и комуникационни системи и съветник на украинския министър на отбраната, предава „Зеркало недели“.

„За съжаление, документираме факта, че БПЛА БМ-35, оборудван със Starlink, вече е достигнал Днепър. За разлика от „Молния“, този БПЛА е с гориво и може да лети до 500 километра“, написа „Флаш“ в Telegram.

Експертът публикува снимка, на която според него се виждат следите от „снежен човек“, дошъл да види какво е паднало.