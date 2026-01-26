НА ЖИВО
          Война

          Руснаците са прерязали ключови логистични възли на ВСУ при Константиновка

          26 януари 2026 | 14:57
          Руските войски са отрязали ключови логистични възли на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Константиновка в Донецка област, заяви Денис Пушилин, ръководителят на руските власти в Донецк, предава ТАСС.

          „Константиновското направление. Тук боевете се водят директно в самия град, близо до жп гара Константиновка. Но също така виждаме как нашите части обграждат района доста широко, отрязвайки ключови логистични възли и комуникации на противника“, заяви Пушилин.

