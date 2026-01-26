Руснаците се опитват да влязат в Купянск през газопровод

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) неутрализират опити на руската армия да концентрира сили в град Купянск. Това заяви в ефира на „Киев24“ „Аячо“, старшина от батальонната тактическа група на 13-та бригада на Националната гвардия на Украйна „Хартия“.

„Блокирахме подходите им и продължаваме да изпълняваме поставените ни задачи. Към днешна дата вражеските сили остават в града. Трудно е да се оцени точният им брой, защото не са се разкрили. Основната им тактическа цел остават опитите им да се струпат в града. Нашата основна цел е да предотвратим това, да блокираме подходите им и да им попречим да напреднат в града и околностите му“, казва „Аячо“.

Военнослужещият добави, че елиминирането на руските сили в самия град е въпрос на време. В същото време предотвратяването на навлизането на нови руски сили в Купянск е ключова задача за украинските бойци.

„Това са изолирани групи, често състоящи се от един-единствен вражески войник. Те се опитват да използват подземния газопровод като основен път за проникване в покрайнините на града. Ние контролираме този тръбопровод и сме запознати с неговите технически станции. Разбираме всички тактически нюанси. И работим, за да гарантираме, че никакви вражески сили няма да достигнат града“, добави „Аячо“.

Според военнослужещия, река Оскол в момента е замръзнала поради метеорологичните условия. Това е създало удобен маршрут за руснаците.

„Контролираме този подход и извършваме специфична работа, за да предотвратим настъплението на врага от тази страна. Като цяло успешно изпълняваме поставените ни задачи. И тези изолирани вражески групи, които се опитват да напреднат към града, биват унищожавани“, отбеляза Аячо.