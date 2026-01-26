Руснаците унищожиха хеликоптери Ми-24 и Ми-8 на ВСУ в Кировградска област

Руски военни са унищожили хеликоптери Ми-24 и Ми-8 на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с дронове „Геран“ западно от летище Канатово в Кировоградска област на Украйна. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„Министерството на отбраната публикува кадри от унищожаването на хеликоптери Ми-24 и Ми-8 на украинските въоръжени сили от специалисти на Войските за безпилотни системи, използващи безпилотно летателно устройство „Геран“, на хеликоптерна площадка на 46 км западно от летище Канатово в Кировоградска област“, ​​се отбелязва в съобщението.