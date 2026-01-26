НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците унищожиха взвод от украинския полк за безпилотни апарати „Ахил“ в Черниговска област

          26 януари 2026 | 08:37 200
          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са унищожили до един взвод от украинския полк за дронове „Ахил“ и хангари, в които са били разположени безпилотните апарати, в Черниговска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Хангарите, в които бяха разположени ударни дронове на 429-и отделен полк за безпилотни системи „Ахил“, бяха унищожени“, казва източникът на агенцията.

          Други украински загуби включват пет камиона и два пикапа, добави той.

          Предишния ден руските сили удариха стартова площадка и пунктове за разполагане на екипажи на дронове за далечно действие на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в същия регион.

          Руските войски са унищожили до един взвод от украинския полк за дронове „Ахил“ и хангари, в които са били разположени безпилотните апарати, в Черниговска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „Хангарите, в които бяха разположени ударни дронове на 429-и отделен полк за безпилотни системи „Ахил“, бяха унищожени“, казва източникът на агенцията.

          Други украински загуби включват пет камиона и два пикапа, добави той.

          Предишния ден руските сили удариха стартова площадка и пунктове за разполагане на екипажи на дронове за далечно действие на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в същия регион.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Карол Навроцки: Същността на Русия не се е променила, тя е заплаха за Европа

          Иван Христов -
          Русия остава заплаха за Европа, на която трябва да се противодейства. Това заяви президентът на Полша Карол Навроцки по време на медийна конференция след...
          Война

          Външното разузнаване на Русия: Ударът с „Орешник“ потресе Запада

          Иван Христов -
          Западните политици са останали потресени от руския ракетен удар с „Орешник“ по военен обект в Западна Украйна, заяви пред РИА Новости Сергей Наришкин, директор...
          Война

          Украйна удари с ракети „Фламинго“ важен за Русия завод в Белгород

          Иван Христов -
          В Белгород, подизпълнител от производството на руски военни самолети, е бил ударен от четири украински ракети „Фламинго“, според OSINT анализатори от проектите „КиберБорошно“ и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions