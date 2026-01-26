Руските войски са унищожили до един взвод от украинския полк за дронове „Ахил“ и хангари, в които са били разположени безпилотните апарати, в Черниговска област, съобщиха от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

„Хангарите, в които бяха разположени ударни дронове на 429-и отделен полк за безпилотни системи „Ахил“, бяха унищожени“, казва източникът на агенцията.

Други украински загуби включват пет камиона и два пикапа, добави той.

Предишния ден руските сили удариха стартова площадка и пунктове за разполагане на екипажи на дронове за далечно действие на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в същия регион.