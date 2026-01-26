Рюте: Европа не може да гарантира отбраната си без САЩ

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Европа не е в състояние да гарантира собствената си отбрана без подкрепата на Съединените щати, като отхвърли призивите континентът да се еманципира военно от Вашингтон на фона на напрежението около Гренландия.

Изказването идва след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп разтърси трансатлантическия алианс с изявления за възможно поемане на контрол над автономната датска територия. По-късно той се оттегли от тези позиции след разговори с Рюте. Дипломатическата криза даде нов тласък на гласовете в Европа, които настояват за по-твърда линия спрямо Тръмп и за намаляване на военната зависимост от САЩ.

„Ако някой си мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитават без Съединените щати – нека продължи да мечтае. Това е невъзможно“, заяви Рюте пред Европейския парламент.

Той подчерта, че при подобен сценарий европейските държави биха били принудени да увеличат разходите си за отбрана до около 10% от БВП – двойно над целта на НАТО от 5%, договорена миналата година – и да инвестират „милиарди и милиарди“ в изграждането на ядрен арсенал.

„Ще загубите най-важната гаранция за нашата свобода – американския ядрен чадър. Така че – успех“, добави генералният секретар.

Бившият премиер на Нидерландия заяви, че ангажиментът на САЩ към член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана остава „пълен“, но отбеляза, че Вашингтон очаква европейските съюзници да поемат по-голям дял от военните разходи.

„САЩ имат нужда от сигурно евроатлантическо пространство и от стабилна Европа. Затова интересът им към НАТО е пряк“, каза Рюте.

Той отново похвали Тръмп за натиска върху европейските съюзници да увеличават военните си бюджети и отхвърли идеята, лансирана от Андрюс Кубилюс, за евентуални европейски сили, които да заместят американското присъствие.

„Това само ще усложни нещата. Мисля, че Владимир Путин би се зарадвал. Помислете отново“, предупреди Рюте.

По темата за Гренландия той заяви, че е постигнал съгласие с Тръмп НАТО да поеме по-голяма отговорност за отбраната на Арктика, но подчерта, че въпросите за американското присъствие на острова са от компетенцията на властите в Гренландия и Дания.

„Нямам мандат да преговарям от името на Дания и няма да го правя“, каза генералният секретар.

Рюте напомни и за жертвите на съюзниците в Афганистан, след като Тръмп предизвика възмущение, омаловажавайки приноса им.