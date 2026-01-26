Рюте: Европа не може да гарантира отбраната си без САЩ

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Европа не е в състояние да гарантира собствената си отбрана без подкрепата на Съединените щати, като отхвърли призивите континентът да се еманципира военно от Вашингтон на фона на напрежението около Гренландия.
- Реклама -
Изказването идва след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп разтърси трансатлантическия алианс с изявления за възможно поемане на контрол над автономната датска територия. По-късно той се оттегли от тези позиции след разговори с Рюте. Дипломатическата криза даде нов тласък на гласовете в Европа, които настояват за по-твърда линия спрямо Тръмп и за намаляване на военната зависимост от САЩ.
Той подчерта, че при подобен сценарий европейските държави биха били принудени да увеличат разходите си за отбрана до около 10% от БВП – двойно над целта на НАТО от 5%, договорена миналата година – и да инвестират „милиарди и милиарди“ в изграждането на ядрен арсенал.
Бившият премиер на Нидерландия заяви, че ангажиментът на САЩ към член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана остава „пълен“, но отбеляза, че Вашингтон очаква европейските съюзници да поемат по-голям дял от военните разходи.
Той отново похвали Тръмп за натиска върху европейските съюзници да увеличават военните си бюджети и отхвърли идеята, лансирана от Андрюс Кубилюс, за евентуални европейски сили, които да заместят американското присъствие.
По темата за Гренландия той заяви, че е постигнал съгласие с Тръмп НАТО да поеме по-голяма отговорност за отбраната на Арктика, но подчерта, че въпросите за американското присъствие на острова са от компетенцията на властите в Гренландия и Дания.
Рюте напомни и за жертвите на съюзниците в Афганистан, след като Тръмп предизвика възмущение, омаловажавайки приноса им.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Европа не е в състояние да гарантира собствената си отбрана без подкрепата на Съединените щати, като отхвърли призивите континентът да се еманципира военно от Вашингтон на фона на напрежението около Гренландия.
- Реклама -
Изказването идва след като текущият президент на Америка Доналд Тръмп разтърси трансатлантическия алианс с изявления за възможно поемане на контрол над автономната датска територия. По-късно той се оттегли от тези позиции след разговори с Рюте. Дипломатическата криза даде нов тласък на гласовете в Европа, които настояват за по-твърда линия спрямо Тръмп и за намаляване на военната зависимост от САЩ.
Той подчерта, че при подобен сценарий европейските държави биха били принудени да увеличат разходите си за отбрана до около 10% от БВП – двойно над целта на НАТО от 5%, договорена миналата година – и да инвестират „милиарди и милиарди“ в изграждането на ядрен арсенал.
Бившият премиер на Нидерландия заяви, че ангажиментът на САЩ към член 5 от Северноатлантическия договор за колективна отбрана остава „пълен“, но отбеляза, че Вашингтон очаква европейските съюзници да поемат по-голям дял от военните разходи.
Той отново похвали Тръмп за натиска върху европейските съюзници да увеличават военните си бюджети и отхвърли идеята, лансирана от Андрюс Кубилюс, за евентуални европейски сили, които да заместят американското присъствие.
По темата за Гренландия той заяви, че е постигнал съгласие с Тръмп НАТО да поеме по-голяма отговорност за отбраната на Арктика, но подчерта, че въпросите за американското присъствие на острова са от компетенцията на властите в Гренландия и Дания.
Рюте напомни и за жертвите на съюзниците в Афганистан, след като Тръмп предизвика възмущение, омаловажавайки приноса им.