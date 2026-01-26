Сърбия и Унгария въвеждат съвместни гранични проверки във влаковете Белград–Будапеща

Сърбия и Унгария ще въведат съвместни паспортни и митнически проверки във влаковете по линията между Будапеща и Белград от края на февруари или началото на март. Очаква се контролът да отнема около 30 минути, съобщи сръбското Министерство на вътрешните работи.

Проверките ще се извършват на основание двустранно споразумение за граничен контрол в пътния, железопътния и водния транспорт. Пътническите влакове ще бъдат проверявани на унгарска територия – на гара Келебия, докато товарните композиции ще минават контрол в Сърбия – на граничния пункт Суботица–Келебия.

Железопътната линия между Белград и Будапеща, част от Коридор 10, се очаква да бъде пусната в експлоатация в периода между 20 февруари и 15 март. По трасето ще се движат осем влака дневно, като два от тях ще продължават до Виена.

Пътуването по 184-километровия участък Белград–Суботица ще отнема около 70 минути, а след пълното завършване на проекта времето за пътуване между сръбската и унгарската столица ще бъде до 2 часа и 45 минути.