      понеделник, 26.01.26
          Европа

          САЩ нападнаха Европа за сделката за свободна търговия с Индия: Сами финансират войната срещу тях

          26 януари 2026 | 14:49 610
          САЩ
          САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Индия и ЕС планират да подпишат пакт за свободна търговия, наречен „майката на всички споразумения“, по време на среща между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийския премиер Нарендра Моди днес и утре. Освен всичко друго, документът предвижда увеличаване на индийския износ на различни стоки, върху които САЩ наложиха нови тарифи от края на август.

          Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент отговори на тези планове, твърдейки, че ЕС финансира война срещу себе си, като купува руски петрол чрез Индия. Думите му бяха цитирани от ABC News.

          „САЩ направиха много по-големи жертви от европейците. Наложихме 25% тарифи на Индия за закупуване на руски петрол“, коментира Бесент. „Познайте какво се случи миналата седмица? Европейците подписаха търговско споразумение с Индия.“ (Бессент вероятно е имал предвид края на 20-годишните преговори, тъй като подписването на споразумението е насрочено за 26-27 януари – бел. ред.)

