      понеделник, 26.01.26
          Европа Политика

          САЩ ще разположат в Румъния подразделение с танкове „Ейбрамс“

          26 януари 2026 | 22:08 90
          Снимка: Spc. Kali Ecton - dvidshub.net / wikimedia.org
          Красимир Попов
          Началникът на Генералния щаб на Румъния генерал Георгица Влад съобщи, че Съединените щати са се съгласили „да подобрят качеството и бойната ефективност на силите, разположени в Румъния“. По думите му в страната предстои да бъде разположен американски контингент, оборудван с танкове M1 Abrams.

          Подразделението е част от обичайното американско присъствие в Румъния и ще бъде разположено на ротационен принцип, без да се увеличава общият брой на войските. През октомври Вашингтон обяви, че ще намали числеността на контингента си в страната, като мярката е свързана с преструктуриране на силите по югоизточния фланг на НАТО.

          Ключов момент в изявлението на началника на отбраната е именно разполагането на танкове „Ейбрамс“ – основните бойни танкове на американската армия, считани за едни от най-съвременните в света. В същото време Румъния се намира в процес на придобиване на 54 такива машини за собствените си въоръжени сили, което допълнително ще засили съвместимостта с американските формирования.

          Генерал Влад уточни, че е обсъдил темата с върховния главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа – SACEUR – по време на негово посещение в Румъния. Той подчерта, че Алиансът ще запази ангажимента си към отбраната на страната в съответствие с регионалните планове за сигурност.

          „Съединените щати се съгласиха да запазят същото ниво на участие със сили и дори да повишат качеството и бойната мощ на разположените в Румъния формирования. Най-добрият пример за това, посочен и от SACEUR по време на визитата му, е предстоящото разполагане на американски подразделения с танкове ‘Ейбрамс’“, заяви генерал Георгица Влад.

          През октомври САЩ обявиха, че ще изтеглят един батальон от ротационната бригада, разположена на югоизточния фланг на НАТО, като въпреки това ще запазят около 1000 американски военнослужещи в Румъния.

          Освен американски сили, в страната са дислоцирани и значителни европейски контингенти. След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500, което потвърждава ролята на страната като ключов елемент от отбраната на източния фланг на Алианса.

