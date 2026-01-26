Седмица преди еврото да стане единствено разплащателно средство: Последни дни с възможност за плащане в двете валути

Започва последната седмица, в която левът може да се използва като легитимно разплащателно средство. От 1 февруари, който се пада в неделя, разплащанията в страната ще се извършват единствено в евро.

Преминаването към единната европейска валута обаче не означава отпадане на двойното етикетиране. В Закона за приемане на еврото е записано, че цените ще продължат да се изписват както в евро, така и в левове в продължение на една година след въвеждането на новата валута.

До края на юни гражданите ще могат без такси да обменят левове в евро в клоновете на търговските банки. Възможността за обмяна ще остане безсрочно достъпна на касите на Българската народна банка.

