          Седмица преди еврото да стане единствено разплащателно средство: Последни дни с възможност за плащане в двете валути

          26 януари 2026 | 09:15 170
          Снимка: БГНЕ
          Дамяна Караджова
          Започва последната седмица, в която левът може да се използва като легитимно разплащателно средство. От 1 февруари, който се пада в неделя, разплащанията в страната ще се извършват единствено в евро.

          Преминаването към единната европейска валута обаче не означава отпадане на двойното етикетиране. В Закона за приемане на еврото е записано, че цените ще продължат да се изписват както в евро, така и в левове в продължение на една година след въвеждането на новата валута.

          БНБ: Над 10 млрд. лева вече са изтеглени от обращение преди преминаването към еврото БНБ: Над 10 млрд. лева вече са изтеглени от обращение преди преминаването към еврото

          До края на юни гражданите ще могат без такси да обменят левове в евро в клоновете на търговските банки. Възможността за обмяна ще остане безсрочно достъпна на касите на Българската народна банка.

          От 1 февруари разплащанията в България ще се извършват само в евро.

