Ще има нов шампион в Австралия! Джесика Пегула детронира Мадисън Кийс

Мадисън Кийс приключи със защитата на титлата си от първия за годината турнир от Големия шлем – Аустрелиън Оупън. Тя отстъпи на своята добра приятелка и сънародничка Джесика Пегула с 3-6, 4-6 за близо час и 20 минути игра.

- Реклама -

Кийс, която миналата година шокира Арина Сабаленка в спора за трофея, но така и не спечели титла впоследствие до края на 2025, беше пробита още в първия си сервис гейм. Постепенно тя се окопити и върна пробива в седмия, но моментален рибрейк я обрече на загуба на откриващата част. Във втората тя изостана с два пробива и, въпреки че успя да върне единия от тях, нямаше сили за повече.

Така Кийс отпадна още в осминафиналната фаза, а Пегула продължава напред. В следващия кръг шестата поставена ще играе с друга американка – Аманда Анисимова. Четвъртата в схемата спря китайката Синю Уан.

В 1/4-финалите е и бившата финалистка от 2023 Елена Рибакина. Номер 5 в схемата отстрани Елизе Мертенс от Белгия с 6-1, 6-3 и в спор за място на полуфиналите ще се изправи срещу Мадисън Инглис от Австралия или втората поставена Ига Швьонтек.

При мъжете пък Лоренцо Музети си гарантира сблъсък с Новак Джокович в четвъртфиналната фаза след впечатляващ чист успех над Тейлър Фриц (9). Джокович, 10-кратен шампион в Мелбърн, стигна до последните осем без игра след оттеглянето на чеха Якуб Меншик.