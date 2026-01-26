НА ЖИВО
          Начало България Общество

          „Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград

          26 януари 2026 | 09:41
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Случай на насилие между ученички в Благоевград предизвика сериозен обществен отзвук, след като видеоклип от побоя беше разпространен в социалните мрежи. На кадрите се вижда как едно момиче упражнява физическа агресия над друго, докато свидетели заснемат случващото се.

          Меги Бумбарова, майка на пострадалата ученичка, разказва, че инцидентът е станал на 19 януари.

          „Детето ми е било в мола, извикано е от ученичката навън и веднага след излизането ѝ започва да я бие, първо с юмруци, после с коляно в главата. Белезите външно ще заздравеят, но страхът остава. В момента не иска да излиза, бои се. На видеоклипа се чуват заплахи с думите „ти ще си труп““, споделя тя.

          По думите ѝ това не е изолиран случай.

          „Била е удряна в корема, но си е мълчала. Още от лятото на миналата година започват подигравките към дъщеря ми. Същото дете ѝ е събувало обувките, карало я е да ходи боса“, разказва майката.

          Според нея конфликтът е възникнал заради момче, което е започнало да проявява интерес към дъщеря ѝ след раздяла с агресивното момиче. Двете ученички са от едно училище, но са на различна възраст – пострадалата е на 17 години, а нападателката – на 15.

          „За щастие ще преместят девойката, защото прави доста проблеми, опитвала се е да бие и учителки. Знам, че е унижавала и други деца, това е поредният случай. Нека институциите да се намесят. Подадох жалба в прокуратурата и полицията“, заяви Бумбарова.

          Тя допълни, че бащата на агресивното момиче се е извинил на съпруга ѝ, както и че е благодарна на човека, който се е намесил, за да спре побоя. Проверка на NOVA показва, че бащата на момичето е полицай и тя живее временно при него, въпреки че родителските права са присъдени на майката. По думите на Меги Бумбарова именно майката е упражнявала насилие над детето.

