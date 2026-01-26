„Ще те убия“: видеоклип разкри брутален побой между ученички в Благоевград

Случай на насилие между ученички в Благоевград предизвика сериозен обществен отзвук, след като видеоклип от побоя беше разпространен в социалните мрежи. На кадрите се вижда как едно момиче упражнява физическа агресия над друго, докато свидетели заснемат случващото се.
Меги Бумбарова, майка на пострадалата ученичка, разказва, че инцидентът е станал на 19 януари.
По думите ѝ това не е изолиран случай.
Според нея конфликтът е възникнал заради момче, което е започнало да проявява интерес към дъщеря ѝ след раздяла с агресивното момиче. Двете ученички са от едно училище, но са на различна възраст – пострадалата е на 17 години, а нападателката – на 15.
Тя допълни, че бащата на агресивното момиче се е извинил на съпруга ѝ, както и че е благодарна на човека, който се е намесил, за да спре побоя. Проверка на NOVA показва, че бащата на момичето е полицай и тя живее временно при него, въпреки че родителските права са присъдени на майката. По думите на Меги Бумбарова именно майката е упражнявала насилие над детето.
