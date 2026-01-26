Симеон Николов е най-добрият разпределител в руското първенство!

Феновете в Русия определиха Симеон Николов, за най-добър сред разпределителите с 55% от гласовете на привържениците. 19-годишният състезател на Локомотив Новосибирск изпревари Константин Абаев от Зенит Казан (23%) и Роман Порошин от Белогорие (10%).

Гласуването на феновете за №1 по постове за първия полусезон в руското волейболно първенство се проведе между 21 и 25 януари в Телеграм канала на шампионата.

Между 26 и 29 януари треньорите от Суперлигата на Русия ще изберат окончателния състав на Символичния отбор на първенството, който ще бъде обявен на 30 януари.