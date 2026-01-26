НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 26.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Симеон Николов е най-добрият разпределител в руското първенство!

          Българският състезател спечели 55% от гласовете на феновете. На второ място остана Константин Абаев от Зенит Казан (23%), а на трето - Роман Порошин от Белогорие (10%) 

          26 януари 2026 | 15:40 310
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Феновете в Русия определиха Симеон Николов, за най-добър сред разпределителите с 55% от гласовете на привържениците. 19-годишният състезател на Локомотив Новосибирск изпревари Константин Абаев от Зенит Казан (23%) и Роман Порошин от Белогорие (10%). 

          - Реклама -

          Гласуването на феновете за №1 по постове за първия полусезон в руското волейболно първенство се проведе между 21 и 25 януари в Телеграм канала на шампионата.  

          Между 26 и 29 януари треньорите от Суперлигата на Русия ще изберат окончателния състав на Символичния отбор на първенството, който ще бъде обявен на 30 януари.

          Феновете в Русия определиха Симеон Николов, за най-добър сред разпределителите с 55% от гласовете на привържениците. 19-годишният състезател на Локомотив Новосибирск изпревари Константин Абаев от Зенит Казан (23%) и Роман Порошин от Белогорие (10%). 

          - Реклама -

          Гласуването на феновете за №1 по постове за първия полусезон в руското волейболно първенство се проведе между 21 и 25 януари в Телеграм канала на шампионата.  

          Между 26 и 29 януари треньорите от Суперлигата на Русия ще изберат окончателния състав на Символичния отбор на първенството, който ще бъде обявен на 30 януари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Без фенове и медии при последната проверка на ЦСКА

          Николай Минчев -
          Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица тимът на Христо...
          Спорт

          Дилема пред Пер-Матиас Хьогмо преди важния мач

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вече разглежда няколко варианта за атаката си срещу френския Ница. Разградчани приемат на „Хювефарма Арена“ 33-ия в Лига Европа...
          Спорт

          Левскар към Найденов: Переа е наш; бизнесменът: Ще видим колко е ваш

          Станимир Бакалов -
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитно изказване в социалната мрежа относно голмайстора на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа, за когото се облизва...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions