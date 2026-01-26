Синът на иранския президент призова за премахване на интернет ограниченията

Синът на иранския президент Юсеф Пезешкиян призова за премахване на ограниченията върху интернет в страната, като заяви, че нищо няма да бъде решено с опитите да се отложи моментът, в който снимки и видеоклипове от брутално потушените протести започнат да се разпространяват, съобщи „Гардиън“.
На фона на ожесточена вътрешна борба на върха на режима относно политическите рискове от продължаването на блокирането на интернет, Пезешкиян – чийто баща Масуд Пезешкиян беше избран за президент през лятото на 2024 г. – заяви, че запазването на дигиталното изключване ще създаде недоволство и ще задълбочи разрива между народа и властта.
Разпространението на видеоклипове, показващи насилието по време на протестите, е „нещо, с което рано или късно ще трябва да се сблъскаме“, добави Пезешкиян.
Постепенното и ограничено разхлабване на ограниченията води до бавно и болезнено изясняване на това колко протестиращи, включително деца, са загинали. Властите са започнали жестоки репресии под прикритието на интернет блокадата, като правозащитни организации документират няколко хиляди убити. Базираната в Норвегия неправителствена организация Iran Human Rights посочва, че окончателният брой може да достигне до 25 000 души, а хиляди други продължават да бъдат задържани.
Снимки на много от загиналите деца вече се появяват в ирански сайтове. Директорът на очната болница „Фараби“ в Техеран д-р Гасем Фахраи заяви, че персоналът е извършил операции на над 1000 пациенти, нуждаещи се от спешна очна хирургия след протестите, като болничните отделения са били препълнени.
Виден сунитски духовник и критик на властта, Молави Абдолхамид, определи убиването на протестиращи през януари като „организирано клане“ по време на петъчните молитви в Захедан, в югоизточен Иран.
Юсеф Пезешкиян, който е съветник в правителството, заяви, че рискът от поддържането на Иран откъснат от интернет е по-голям от риска от възобновяване на протестите при възстановяване на свързаността.
Той повтори и позицията на баща си, че протестите са станали насилствени заради професионално обучени групи, свързани с чуждестранни сили, но добави:
Ирански журналисти съобщават за открит спор в управляващите среди дали е безопасно да се облекчат интернет ограниченията. Президентът и министърът на комуникациите Сатар Хашеми подкрепят мярката, но срещат съпротива от Али Лариджани, председател на Висшия съвет за национална сигурност.