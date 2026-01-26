НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          Скот Ритер: Няма да има сделка за Украйна

          26 януари 2026 | 08:56 350
          Иван Христов
          Иван Христов
          САЩ и Европа трябва да разберат, че Русия ще сключи само споразумение, което ще отстрани коренните причини за войната в Украйна, заяви бившият служител на ЦРУ Скот Ритер в интервю пред британския политик Джордж Галоуей.

          „Няма да има сделка. Ще бъде писмено споразумение. САЩ, Украйна и Европа трябва да разберат това“, заяви той.

          Според експерта „сделката“, за която настоява Западът, предполага само временно решение, насочено единствено към това да даде време на Киев да се възстанови и превъоръжи. Русия, напротив, търси трайно споразумение, обясни той.

          „Руснаците търсят постоянно решение на този проблем <…>, за да гарантират, че тази война няма да се появи отново в грозния си вид“, заключи Ритер.

