САЩ и Европа трябва да разберат, че Русия ще сключи само споразумение, което ще отстрани коренните причини за войната в Украйна, заяви бившият служител на ЦРУ Скот Ритер в интервю пред британския политик Джордж Галоуей.

„Няма да има сделка. Ще бъде писмено споразумение. САЩ, Украйна и Европа трябва да разберат това“, заяви той.

Според експерта „сделката“, за която настоява Западът, предполага само временно решение, насочено единствено към това да даде време на Киев да се възстанови и превъоръжи. Русия, напротив, търси трайно споразумение, обясни той.

„Руснаците търсят постоянно решение на този проблем <…>, за да гарантират, че тази война няма да се появи отново в грозния си вид“, заключи Ритер.