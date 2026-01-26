НА ЖИВО
          След побоя от бивш кмет: Жители на Гурково започват протести, готвят затваряне на 2 ключови пътя

          26 януари 2026 | 16:49 1470
          Снимка: БГНЕС
          Протест срещу мафията и с настояване за адекватно правосъдие е планиран за тази събота в Гурково. Демонстрацията е организирана от Венелин Стоилов, син на Димитър Стоилов, който твърди, че на 20 януари тази година е станал жертва на физическа разправа, извършена от бившия кмет на Гурково Мариан Цонев и неговия син.

          Протестът е насрочен за 14:00 часа пред сградата на Община Гурково, съобщи Венелин Стоилов пред Радио Стара Загора.

          „Не е нормално за Гурково, за XXI век, да се случват такива неща – хора да тръгват да преследват, мутренски показности, оръжия, заплахи и така нататък“, заяви Стоилов.

          Инцидентът е заснет от камери

          Случката от 20 януари е запечатана от видеокамери, а пострадалият Димитър Стоилов е ключов свидетел по дело за купуване на гласове срещу бившия кмет Мариан Цонев. Преди това Стоилов е работил за него.

          Свидетел по дело за купен вот твърди, че е пребит от бившия кмет на Гурково и сина му Свидетел по дело за купен вот твърди, че е пребит от бившия кмет на Гурково и сина му

          Венелин Стоилов категорично отхвърля твърденията, че причината за побоя са неуредени финансови взаимоотношения.

          „Цялата омраза срещу нас тръгна от момента, в който баща ми се отдели от тези хора. А се отдели, защото на негово име прехвърлиха фирми, които те въртяха и не си плащаха задълженията. Стигна се дотам да започнат да му звънят – дори имаше момент, в който можеха да ни вземат къщата. Това отмина, но основната причина за побоя сега е, че баща ми е свидетел срещу тях по делото за купуване на гласове“, каза Стоилов.

          Образувано е досъдебно производство

          По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда и прокуратурата продължават работата си по изясняване на фактите.

          Радио Стара Загора потърси и позицията на другата страна. Адвокатът на бившия кмет Ивайло Юруков заяви, че клиентът му и неговият син са били провокирани.

          По думите му, при разминаване на два автомобила Димитър Стоилов е отправил неприлични жестове и заплашителни крясъци, което е накарало Мариан Цонев да обърне автомобила си и да го последва, за да му потърси обяснение.

          Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

          „Моят подзащитен не е упражнил физическо насилие спрямо Димитър Стоилов. По отношение на медицинската експертиза за телесна повреда – за нейната достоверност трябва да се произнесат разследващите и правораздавателните органи“, заяви адвокат Юруков.

          Заплаха за ескалация на протестите

          Синът на пострадалия е категоричен, че семейството ще търси правата си с всички позволени от закона средства.

          „Ако протестът тази събота не доведе до резултат, сме готови да затворим Прохода на Републиката и да блокираме железопътните линии край Гурково“, предупреди Венелин Стоилов.

