След побоя от бивш кмет: Жители на Гурково започват протести, готвят затваряне на 2 ключови пътя

Протест срещу мафията и с настояване за адекватно правосъдие е планиран за тази събота в Гурково. Демонстрацията е организирана от Венелин Стоилов, син на Димитър Стоилов, който твърди, че на 20 януари тази година е станал жертва на физическа разправа, извършена от бившия кмет на Гурково Мариан Цонев и неговия син.

- Реклама -

Протестът е насрочен за 14:00 часа пред сградата на Община Гурково, съобщи Венелин Стоилов пред Радио Стара Загора.

„Не е нормално за Гурково, за XXI век, да се случват такива неща – хора да тръгват да преследват, мутренски показности, оръжия, заплахи и така нататък“, заяви Стоилов.

Инцидентът е заснет от камери

Случката от 20 януари е запечатана от видеокамери, а пострадалият Димитър Стоилов е ключов свидетел по дело за купуване на гласове срещу бившия кмет Мариан Цонев. Преди това Стоилов е работил за него.

Венелин Стоилов категорично отхвърля твърденията, че причината за побоя са неуредени финансови взаимоотношения.

„Цялата омраза срещу нас тръгна от момента, в който баща ми се отдели от тези хора. А се отдели, защото на негово име прехвърлиха фирми, които те въртяха и не си плащаха задълженията. Стигна се дотам да започнат да му звънят – дори имаше момент, в който можеха да ни вземат къщата. Това отмина, но основната причина за побоя сега е, че баща ми е свидетел срещу тях по делото за купуване на гласове“, каза Стоилов.

Образувано е досъдебно производство

По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда и прокуратурата продължават работата си по изясняване на фактите.

Радио Стара Загора потърси и позицията на другата страна. Адвокатът на бившия кмет Ивайло Юруков заяви, че клиентът му и неговият син са били провокирани.

По думите му, при разминаване на два автомобила Димитър Стоилов е отправил неприлични жестове и заплашителни крясъци, което е накарало Мариан Цонев да обърне автомобила си и да го последва, за да му потърси обяснение.

„Моят подзащитен не е упражнил физическо насилие спрямо Димитър Стоилов. По отношение на медицинската експертиза за телесна повреда – за нейната достоверност трябва да се произнесат разследващите и правораздавателните органи“, заяви адвокат Юруков.

Заплаха за ескалация на протестите

Синът на пострадалия е категоричен, че семейството ще търси правата си с всички позволени от закона средства.