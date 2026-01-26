След побоя от бивш кмет: Жители на Гурково започват протести, готвят затваряне на 2 ключови пътя

Протест срещу мафията и с настояване за адекватно правосъдие е планиран за тази събота в Гурково. Демонстрацията е организирана от Венелин Стоилов, син на Димитър Стоилов, който твърди, че на 20 януари тази година е станал жертва на физическа разправа, извършена от бившия кмет на Гурково Мариан Цонев и неговия син.
Протестът е насрочен за 14:00 часа пред сградата на Община Гурково, съобщи Венелин Стоилов пред Радио Стара Загора.
Инцидентът е заснет от камери
Случката от 20 януари е запечатана от видеокамери, а пострадалият Димитър Стоилов е ключов свидетел по дело за купуване на гласове срещу бившия кмет Мариан Цонев. Преди това Стоилов е работил за него.
Венелин Стоилов категорично отхвърля твърденията, че причината за побоя са неуредени финансови взаимоотношения.
Образувано е досъдебно производство
По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда и прокуратурата продължават работата си по изясняване на фактите.
Радио Стара Загора потърси и позицията на другата страна. Адвокатът на бившия кмет Ивайло Юруков заяви, че клиентът му и неговият син са били провокирани.
По думите му, при разминаване на два автомобила Димитър Стоилов е отправил неприлични жестове и заплашителни крясъци, което е накарало Мариан Цонев да обърне автомобила си и да го последва, за да му потърси обяснение.
Заплаха за ескалация на протестите
Синът на пострадалия е категоричен, че семейството ще търси правата си с всички позволени от закона средства.
