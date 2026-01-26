НА ЖИВО
      понеделник, 26.01.26
          След президентството: ще влезе ли Румен Радев в партийния живот

          26 януари 2026 | 08:24 310
          Все още няма публична информация за евентуален политически проект на досегашния президент Румен Радев. Въпреки засилените спекулации в последните дни, самият той не е дал конкретни сигнали за намеренията си след края на мандата.

          Преди седмица Румен Радев подаде оставка като държавен глава, а в петък официално напусна президентската институция. В нито едно от публичните си изявления през този период той не коментира възможността за активно участие в партийния политически живот.

          Липсата на яснота се отразява и на поведението на парламентарните формации. Политическите сили запазват предпазлив тон и избягват конкретни позиции по въпроса дали биха си сътрудничили с евентуална формация, свързана с Румен Радев. Основният аргумент е, че не е ясно каква би била неговата идеологическа ориентация и къде би се позиционирал в политическия спектър.

