      понеделник, 26.01.26
          Слон нападна туристи в Шри Ланка, търсейки плодове (ВИДЕО)

          26 януари 2026 | 15:04
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Слон е нападнал автобус с туристи от Русия в Шри Ланка, като е изкъртил вратата на превозното средство в опит да получи храна, съобщава SHOT.

          По информация на изданието семейство с дете и техни приятели са пътували с нает автомобил към национален парк. На един от пътните участъци те били спрени от своеобразен „патрул“ – тритонен цейлонски слон.

          Местни жители обясняват, че тези интелигентни животни често излизат на пътя, за да спират туристи и да получават лакомства, след което пропускат автомобилите. В конкретния случай руска туристка дала на слона плод, но животното реагирало агресивно – вероятно храната не му е харесала или количеството е било недостатъчно.

          Слонът разклатил силно автомобила, изкъртил вратата и едва не го преобърнал, а туристите в паника изскочили боси от превозното средство.

          След няколко минути животното се успокоило и туристите продължили пътуването си. Няма пострадали. Откъснатата врата те взели със себе си на връщане.

          От руското посолство в Шри Ланка призоваха туристите да не се доближават до едрите животни.

