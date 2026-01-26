Слон нападна туристи в Шри Ланка, търсейки плодове (ВИДЕО)

Слон е нападнал автобус с туристи от Русия в Шри Ланка, като е изкъртил вратата на превозното средство в опит да получи храна, съобщава SHOT.

По информация на изданието семейство с дете и техни приятели са пътували с нает автомобил към национален парк. На един от пътните участъци те били спрени от своеобразен „патрул“ – тритонен цейлонски слон.

Местни жители обясняват, че тези интелигентни животни често излизат на пътя, за да спират туристи и да получават лакомства, след което пропускат автомобилите. В конкретния случай руска туристка дала на слона плод, но животното реагирало агресивно – вероятно храната не му е харесала или количеството е било недостатъчно.

Слонът разклатил силно автомобила, изкъртил вратата и едва не го преобърнал, а туристите в паника изскочили боси от превозното средство.

След няколко минути животното се успокоило и туристите продължили пътуването си. Няма пострадали. Откъснатата врата те взели със себе си на връщане.

От руското посолство в Шри Ланка призоваха туристите да не се доближават до едрите животни.