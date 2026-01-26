Сметната палата с тежки констатации: десет общини с отрицателни одитни мнения

Десет общини в България са с сериозни нарушения във финансовата отчетност, установени при финансови одити на Сметната палата. В докладите, приети през 2025 и 2026 година, одиторите са изразили отрицателно мнение за годишните финансови отчети за 2024 г. на общините Болярово, Божурище, Батак, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе и Ценово.

- Реклама -

Отрицателното мнение означава, че отчетите не дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на съответната бюджетна организация. В тези случаи Сметната палата уведомява министъра на финансите, който разполага с правомощия да ограничи или преустанови трансфери, както и да наложи лимити за плащания при нарушения на бюджетната дисциплина.

Шест от одитните доклади са изпратени и до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) заради нарушения на бюджетната дисциплина – за общините Болярово, Божурище, Сунгурларе, Неделино, Кочериново и Лесичово. Всички окончателни доклади са предоставени и на кметовете, общинските съвети и Националното сдружение на общините.

Проверките разкриват значителни разминавания в счетоводните данни, сред които липса на документална обоснованост за милиони левове, неизвършвани с години задължителни инвентаризации, както и неправилно оценяване на активи по данъчна вместо по справедлива стойност. В редица случаи са установени и превишени законови лимити за разходи или неправомерно поети ангажименти.

Част от грешките и нарушенията се повтарят с години, въпреки че по време на одитите е имало възможност те да бъдат коригирани. Често като причина се посочва недостигът на подготвени кадри за прилагане на указанията на министъра на финансите и нормативните изисквания. За някои общини отрицателни мнения са давани и в предходни години – например Болярово за 2023 г., както и Лесичово и Брезово в периода 2022–2024 г.

Сред основните причини за отрицателните оценки са неправилни отчитания за милиони левове, които надхвърлят допустимия праг за същественост. В Божурище те възлизат на близо 21 млн. лв. (11,6%), в Батак – 8,5 млн. лв., в Болярово – около 3,6 млн. лв. (11,6%), а в Дряново – над 5,3 млн. лв.

Одитите установяват и липса на преглед и оценка на нефинансовите дълготрайни активи, като в много общини тази процедура не е извършвана с години, въпреки изискването да се прави поне веднъж на три години. Например в Болярово не е правен преглед от 2018 г. за активи за над 38 млн. лв., в Батак – от 2020 г. за 39 млн. лв., в Лесичово – от 2014 г. за 43 млн. лв., а в Неделино – от 2009 г. за 3,5 млн. лв.

Установени са и драстични разлики между счетоводните регистри на общините и данните, представени в Министерството на финансите и Сметната палата. В Брезово най-голямото разминаване надхвърля 4,8 млн. лв., в Неделино – общо 5,8 млн. лв., а в Сунгурларе – разлики от 1,2 млн. лв. по сметки и 8,7 млн. лв. между активите в различни регистри.

Одиторите констатират и занижено оценяване на общински имоти, осчетоводени по данъчна, а не по справедлива стойност. В Лесичово 112 имота са отчетени средно по 0,06 лв. на кв. м, в Кочериново – 129 имота на същата стойност, а в Неделино – имоти с оценки от 0,03 до 2,29 лв. на кв. м. В Сунгурларе новоактувани имоти са отчетени при средна стойност 1,24 лв. на кв. м, при пазарни цени близо четири пъти по-високи.

Сред нарушенията са и неправилно отчетени разходи за инфраструктурни проекти, неизпълнени или незавършени обекти, както и проблеми при изпълнението на договори. В Брезово неправилно отчетените разходи възлизат на 5,9 млн. лв., в Дряново разходи за парк са отчетени като завършен обект без започнато строителство, а в Неделино активи за 10,5 млн. лв. са отчетени като завършени без доказателства за въвеждане в експлоатация.

В Божурище са установени сериозни нарушения по договор за концесия на спортна база, при който одобрените инвестиции са отчетени на 5 млн. лв., при първоначално договорени 2,5 млн. лв. и последващо увеличение до 2,9 млн. лв.

В някои общини просрочените задължения и поетите ангажименти за разходи надвишават законово допустимите лимити, като особено изразено това е в Брезово, Божурище и Неделино.