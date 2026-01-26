НА ЖИВО
          Сняг затрупа прохода „Предела“ и спря движението на камиони (ВИДЕО)

          26 януари 2026 | 19:03 792
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Временно е ограничено движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. Причината е обилен снеговалеж и извършване на снегопочистващи дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          Ограничението важи само за тежкотоварни автомобили, като целта е да се осигури безопасност на движението и да се улесни работата на почистващата техника в участъка.

          Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка, да карат с повишено внимание и при възможност да използват алтернативни маршрути.

