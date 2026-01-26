Сняг затрупа прохода „Предела“ и спря движението на камиони (ВИДЕО)

Временно е ограничено движението по път II-19 Симитли – Разлог през прохода Предела за камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. Причината е обилен снеговалеж и извършване на снегопочистващи дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението важи само за тежкотоварни автомобили, като целта е да се осигури безопасност на движението и да се улесни работата на почистващата техника в участъка.

Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“. От АПИ призовават шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка, да карат с повишено внимание и при възможност да използват алтернативни маршрути.